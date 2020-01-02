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Сегодня 45-летие празднует первый звездный голкипер независимой Украины

Общие новости
(1 голосов)

Тот самый, который сейчас тренирует сборную

Сегодня 45-летие празднует первый звездный голкипер независимой Украины
Новина українською

Сегодня, 2 января, 45 лет исполнилось Александру Шовковскому.

Он начинал заниматься футболом в 7 лет. Первая его команда базировалась при ЖЭКе.

В 1983 году (имел 8 лет) перешел в школу "Динамо". Всего в структуре киевского клуба Александр выступал 33 года (по 12 декабря 2016) с полугодичной перерывом в 1993-м.

В 1994 году, с марта по ноябрь, произошло сразу три дебюта Шовковского: в чемпионате Украины, Лиге чемпионов и в составе национальной сборной Украины.

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Третий в мире по количеству выигранных титулов в чемпионате страны (14 - в рейтинге по состоянию на 2016 год), наибольшее количество клубных трофеев (35).

В 1998 году был номинирован на "Золотой мяч". Десять раз газета "Украинский футбол" признавала его лучшим вратарем Украины. В сезоне 2004/2005 годов газета "Команда" назвала Александра лучшим футболистом Украины.

До сих пор он является одним из лучших голкиперов в мировой истории футбола: за карьеру он провел 313 матчей "на ноль".

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В статье: Александр Шовковский Киев сборная Украины Национальная сборная Украины Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 15:05
З ювілеєм, СаШо! Ти справжній українець, для якого Україна це не пустий звук, кращий голкіпер незалежності і справжній чоловік! Нажаль зараз таких мало. Тримайся від напасток зеофілів і лишньохромосомних потвор!
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