Сегодня 45-летие празднует первый звездный голкипер независимой Украины
Тот самый, который сейчас тренирует сборную
Сегодня, 2 января, 45 лет исполнилось Александру Шовковскому.
Он начинал заниматься футболом в 7 лет. Первая его команда базировалась при ЖЭКе.
В 1983 году (имел 8 лет) перешел в школу "Динамо". Всего в структуре киевского клуба Александр выступал 33 года (по 12 декабря 2016) с полугодичной перерывом в 1993-м.
В 1994 году, с марта по ноябрь, произошло сразу три дебюта Шовковского: в чемпионате Украины, Лиге чемпионов и в составе национальной сборной Украины.
Третий в мире по количеству выигранных титулов в чемпионате страны (14 - в рейтинге по состоянию на 2016 год), наибольшее количество клубных трофеев (35).
В 1998 году был номинирован на "Золотой мяч". Десять раз газета "Украинский футбол" признавала его лучшим вратарем Украины. В сезоне 2004/2005 годов газета "Команда" назвала Александра лучшим футболистом Украины.
До сих пор он является одним из лучших голкиперов в мировой истории футбола: за карьеру он провел 313 матчей "на ноль".