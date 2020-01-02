Сегодня 45-летие празднует первый звездный голкипер независимой Украины

Сегодня, 2 января, 45 лет исполнилось Александру Шовковскому.

Он начинал заниматься футболом в 7 лет. Первая его команда базировалась при ЖЭКе.

В 1983 году (имел 8 лет) перешел в школу "Динамо". Всего в структуре киевского клуба Александр выступал 33 года (по 12 декабря 2016) с полугодичной перерывом в 1993-м.

В 1994 году, с марта по ноябрь, произошло сразу три дебюта Шовковского: в чемпионате Украины, Лиге чемпионов и в составе национальной сборной Украины.

Третий в мире по количеству выигранных титулов в чемпионате страны (14 - в рейтинге по состоянию на 2016 год), наибольшее количество клубных трофеев (35).

В 1998 году был номинирован на "Золотой мяч". Десять раз газета "Украинский футбол" признавала его лучшим вратарем Украины. В сезоне 2004/2005 годов газета "Команда" назвала Александра лучшим футболистом Украины.

До сих пор он является одним из лучших голкиперов в мировой истории футбола: за карьеру он провел 313 матчей "на ноль".