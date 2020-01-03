Победа Ливерпуля, новичок Ювентуса, удачный дебют Руни. Главные новости за 2 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 января

“Ливерпуль” переиграл “Шеффилд Юнайтед” в последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги. “Клинки” считаются одной из самых неудобных команд в чемпионате, и команде Юргена Клоппа было непросто справиться с неуступчивым соперником. Однако благодаря голам Салаха и Мане “Ливерпуль” взял три очка, увеличив свой отрыв от “Лестера” до 13 очков, а от “Манчестер Сити” до 14.

Шведский хавбек “Аталанты” Деян Кулусевски официально подписал контракт с "Ювентусом". Туринский клуб подписал 19-летнего футболиста за 35 миллионов евро. Еще девять миллионов евро “Аталанта” может получить в качестве бонусов. Контракт подписан до лета 2024 года. Кулусевски, играющий в аренде в “Парме”, присоединится к “Ювентусу” летом.

Руни провел первый матч в английском чемпионате за полтора года

Экс-форвард “Манчестер Юнайтед” и “Эвертона” Уэйн Руни провел свой первый матч за “Дерби Каунти”, выступающий в Чемпионшипе. Лучший бомбардир в истории сборной Англии вывел “Дерби” на матч с “Барнсли” в качестве капитана и отметился результативным пасом. Его команда победила со счетом 2:1.

Полузащитник “Зари” Богдан Леднев, который выступает за луганчан на правах аренды из “Динамо”, а также два футболиста “Шахтера” – защитник Додо и хавбек Тете попали в топ-50 молодых игроков, которые могут проявить себя в 2020 году. Список составил официальный сайт УЕФА.

Официальный сайт киевского "Динамо" подвел итоги голосования за лучшего футболиста года. Почетное звание досталось уругвайскому легионеру Карлосу де Пене. Он сумел набрать 31% процент голосов, опередив всех конкурентов. Напомним, что де Пена стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. За восемь месяцев он провел 32 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.