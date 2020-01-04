Новичок Динамо, интерес к Кадару, трансферы Десны. Главные новости за 3 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3 января

Киевский клуб официально объявил о согласовании контракта с 21-летним нигерийцем Олабриангом Блессингом Муивой, или проще - Бенито. Вингер, который может сыграть и центрфорварда, выступал в Молдове, Узбекистане, Беларуси, последним местом работы был российский "Тамбов". Контракт на 3,5 года будет подписано после того, как Бенито пройдет медицинское обследование 10-го января.

Венгерский МОЛ ВиДи проявляет интерес к защитнику "Динамо" Томашу Кадару. Одно из местных изданий утверждает, что в январе защитник точно покинет киевский клуб, и поэтому венгерский клуб, за который выступает Иван Петряк, и проявляет к игроку сборной предметный интерес.

Новичок УПЛ "Колос" из Ковалевки объявил о прекращении сотрудничества сразу с четырьмя игроками. Команду покинули Джемаль Кизилатеш, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук и Владислав Нехтий. Последний в первой половине сезона отметился тремя забитыми голами. В то же время СМИ сватают в команду Андрея Богданова, который прекратил сотрудничество с «Десной».

Черниговский клуб отпустил в Венгрию Артема Фаворова - центральный атакующий хавбек будет выступать за "Академию Пушкаша". По данным СМИ, это первый трансфер, за который "Десна" получила деньги, правда, сумма не называется. В то же время в Чернигов вернулся Леван Арвеладзе, который уже выступал за команду Рябоконя. Опорный хавбек играл за "Зарю" в первой половине сезона и даже забил гол в Лиге Европы.

Серб с украинским паспортом прекратил сотрудничество с "Вождовацом" по взаимному согласию. За полгода он принял участие в 13 матчах, в которых забил четыре гола. Форвард, напомним, выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер", имеет в своем активе 35 матчей за сборную Украины.

Андалусская команда сыграла вничью с "Атлетиком". При этом проигрывала с 15-й минуты, а смогла отыграться благодаря автоголу. По итогам тура "Севилья" может отстать от "Барселоны" на 7 очков, а от "Реала" на 5, если, конечно, те победят в своих поединках. Также заметим, что Андрей Лунин просидел в запасе во время матча "Вальядолида" и "Леганеса", игра завершилась ничьей 2:2.

О международных трансферах

Эрнесто Вальверде заявил, что Артуро Видаль этой зимой не покинет "Барселону". Ранее ходили слухи, что чилиец перейдет в "Интер". В то же время миланский клуб готов в ближайшее время подписать Кристиана Эриксена, пока идут активные переговоры с "Тоттенхэмом". "Реал" интересуется сразу тремя игроками "Лилля", а именно Сумаре, Осимхеном и Габриэлем. "Арсенал" начал переговоры с "Баварией" по поводу трансфера Жерома Боатенга.