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Конфискованное имущество Курченко вернули в собственность государства

Общие новости
(1 голосов)

Часть ОСК "Металлист" и тренировочная база теперь принадлежит государству

Конфискованное имущество Курченко вернули в собственность государства
Новина українською

Пресс-служба Харьковской областной государственной администрации сообщила, что конфискованное имущество политического беглеца и последнего президента ФК "Металлист" Сергея Курченко вернули государству.

Некоторые помещения на ОСК "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий стали государственной собственностью.

"Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

Председатель ОГА Алексей Кучер рассказал, что к этому времени частью помещений ОСК "Металлист", частью детской футбольной академии ФК "Металлист" и тренировочной базой пользовались третьи лица.

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В статье: ОСК "Металлист" Сергей Курченко
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Источник:
ukrinform.ua
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Комментарии (6)
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Alex60 (Киев)
04.01.2020 в 19:06
Позабавило, что мошенника назвали "політичним втікачем".
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leonov1 (Днепропетровск)
04.01.2020 в 18:30
Теперь придется платить клубу за все государству без третьих лиц . а тут 7 место в первой лиге нужно усиляться ... а тут аренду за пользование платить.....стадионом базой школой с обьектами. выдержит ли "сова" или любовь к МХ исчезнет как дым в тумане?
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rjhxb61@ukr.net (киев)
04.01.2020 в 18:16
Осталось бренд ФК Металлист вернуть из собственности Сергея Курченко.
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Харьковчанин (Харків)
04.01.2020 в 18:24
Так, але там борги, мабуть, побільше ніж за "комуналку". Контракти тих часів були як у топ чемпіонатах.
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leonov1 (Днепропетровск)
04.01.2020 в 18:40
Все можно вернуть.итальянцы теперь болеют за расформированую фиорентину и ничего. Вопрос в том а захотят ли? теперь же по белому за все платить 3х лет нет.....
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leonov1 (Днепропетровск)
04.01.2020 в 18:40
третих лиц нет* капс
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