Конфискованное имущество Курченко вернули в собственность государства

Пресс-служба Харьковской областной государственной администрации сообщила, что конфискованное имущество политического беглеца и последнего президента ФК "Металлист" Сергея Курченко вернули государству.

Некоторые помещения на ОСК "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий стали государственной собственностью.

"Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

Председатель ОГА Алексей Кучер рассказал, что к этому времени частью помещений ОСК "Металлист", частью детской футбольной академии ФК "Металлист" и тренировочной базой пользовались третьи лица.