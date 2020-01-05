Гол Зинченко, осечка Барсы, вратарь для Баварии. Главные новости за 4 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 4 января

"Манчестер Сити" в 1/32-й финала принимал скромный "Порт Вейл". Александр вышел в стартовом составе и начал разгром дальним ударом с небольшим рикошетом. "Сити" в итоге победил 4:1. В центральном матче раунда "Вулверхэмптон" сыграл в сухую ничью с "Манчестер Юнайтед", поэтому на команды ожидает переигровка.

Как сообщили в Харьковской ОГА, VIP-трибуна ОСК "Металлист", а также помещения под южной и северной трибуной были внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Также собственностью государства стали футбольная академия и база в Высоком, которые ранее принадлежали "Металлисту".

Во время тренировочных сборов в Турции киевский клуб сыграет с польской "Легией", азербайджанским "Нефтчи", брестским "Динамо", казахстанским "Кайратом", а также примет участие в турнире с участием македонского "Вардара" и хорватского "Хайдука". Это все в период с 19-го по 28-е января.

В рамках 19-го тура Ла Лиги состоялось каталонское дерби. "Эспаньол" выиграл первый тайм благодаря голу Лопеса, однако в начале второго сине-гранатовые отыгрались и вышли вперед (Суарес, Видаль). Вот только удержать победу команде Вальверде не удалось. Сначала вторую желтую заработал Фрэнки Де Йонг, а на 88-й минуте Ву Ли установил окончательный счет - 2:2.

А вот команда Зидана наконец прервала свою серию, которая насчитывала три ничьих подряд. Героем матча с "Хетафе" стал Варан, который оформил дубль, еще один гол провел Модрич. Таким образом, "Реал" догнал по очкам "Барселону, но уступает по дополнительным показателям. "Атлетико" сравнялся с "Севильей" благодаря победе над "Леванте" 2:1, а "Валенсия" поднялась на шестое место после минимальной победы в матче с "Эйбар".

Правда, тот присоединится к мюнхенскому клубу в июле, когда у него закончится контракт с клубом. Итак, конкурентом Мануэля Нойера станет Александер Нюбель, который в 23 года является основным голкипером "Шальке". К тому же он был капитаном команды, но после того, как стало известно о подписании контракта с "Баварией", повязку у него забрали. Интересно, что Нойер в свое время тоже переходил в Мюнхен из Гельзенкирхена.