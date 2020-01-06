Роман Безус вместе с отцом организовал детский турнир в Кременчуге
Благое дело воспитанника
На второй день нового года, 2 января, состоялся ежегодный новогодний турнир для детей из Кременчуга. Соревнования среди игроков команд "Кремень-2013" и "Ягуар" провели на стадионе "Вагоностроитель".
Организовал турнир тренер Анатолий Безус и его сын, игрок национальной сборной Украины Роман Безус. Победителями стали подопечные Станислава Торубара – "Кремень-2013". Юные футболисты получили награды из рук игрока.
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Тренер команды, которая одержала победу в турнире, с радостью сфотографировался с воспитанником "Кремня" и футболистом "сине-желтых".
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Источник:ФК "Кремень"
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dimetradze (Кременчуг)
06.01.2020 в 09:38
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