Роман Безус вместе с отцом организовал детский турнир в Кременчуге

На второй день нового года, 2 января, состоялся ежегодный новогодний турнир для детей из Кременчуга. Соревнования среди игроков команд "Кремень-2013" и "Ягуар" провели на стадионе "Вагоностроитель".

Организовал турнир тренер Анатолий Безус и его сын, игрок национальной сборной Украины Роман Безус. Победителями стали подопечные Станислава Торубара – "Кремень-2013". Юные футболисты получили награды из рук игрока.

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Тренер команды, которая одержала победу в турнире, с радостью сфотографировался с воспитанником "Кремня" и футболистом "сине-желтых".