Ровно 81 год назад родился легендарный тренер киевского Динамо – Валерий Васильевич Лобановский

6 января 1939 года в Киеве родился Валерий Васильевич Лобановский – украинский футболист и многолетний наставник "Динамо". С ним киевляне дважды выигрывали Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

Мэтр приводил сборную СССР к званию вице-чемпионов Европы 1988 года. С 2000 по 2002-й Валерий Васильевич тренировал главную команду Украины, параллельно руководя динамовцами. Лобановский – второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола и самый титулованный футбольный специалист 20 века.

Входит в десятку лучших наставников в истории футбола по версии World Soccer, France Football и ESPN. Под его началом играли три обладателя Золотого мяча – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.