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Ровно 81 год назад родился легендарный тренер киевского Динамо – Валерий Васильевич Лобановский

Общие новости
(2 голосов)

Сердце Мэтра перестало биться почти 18 лет назад…

Ровно 81 год назад родился легендарный тренер киевского Динамо – Валерий Васильевич Лобановский
Новина українською

6 января 1939 года в Киеве родился Валерий Васильевич Лобановский – украинский футболист и многолетний наставник "Динамо". С ним киевляне дважды выигрывали Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

Мэтр приводил сборную СССР к званию вице-чемпионов Европы 1988 года. С 2000 по 2002-й Валерий Васильевич тренировал главную команду Украины, параллельно руководя динамовцами. Лобановский – второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола и самый титулованный футбольный специалист 20 века.

Ровно 81 год назад родился легендарный тренер киевского Динамо – Валерий Васильевич Лобановский - изображение 1

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Входит в десятку лучших наставников в истории футбола по версии World Soccer, France Football и ESPN. Под его началом играли три обладателя Золотого мяча – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

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В статье: Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Lion Killer (Львів)
06.01.2020 в 10:58
цікаво, чи в найближчому столітті, в нас з,явиться тренер такого рівня. Про Шевченка поки рано говорити.
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0
0
Mole-beat (Чернігів)
06.01.2020 в 10:32
Вічна пам'ять видатному Тренеру!
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+1
0
dimetradze (Кременчуг)
06.01.2020 в 10:30
Вечная память Легенде
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+1
0

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