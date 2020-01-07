Будковский в Десне, Демьяненко в Словакии, Интер обыгрывает Наполи. Главные новости за 6 января

UA-Футбол подготовил для вас подборку основных новостей за понедельник, 6 января

Десна подписала Филиппа Будковского

Опытный форвард уже 10 января присоединится к своей новой команде в Чернигове, и начнет с "Десной" подготовку к весенней части сезона 2019/2020. Последним клубом 27-летнего нападающего была луганская "Заря".

Матвиенко может стать одноклубником Зинченко?

"Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко. По информации The Athletic, у боссов "горожан" не будет проблем с трансфером 23-летнего украинца, так как соглашение Николая с "горняками" истекает уже летом 2021 года.

Демьяненко стал главным тренером Нитры

Украинский специалист Анатолий Демьяненко возглавил клуб из чемпионата Словакии с одной из лучших академий в стране. Текущий состав коллектива в основном состоит из футболистов, которые являются воспитанниками клуба. В тренерский штаб Демьяненко войдут словацкие специалисты Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

Интер не отпускает Ювентус в чемпионате Италии

В центральном противостоянии 18-го тура Серии А команда Антонио Конте обыграла "Наполи" на его поле 3:1. Хозяева лишь в начале второго тайма заметно доминировали, но большую часть встречи миланский гранд все держал под контролем. Дублем отметился Лукаку, хотя героя поединка назвать сложно. "Интер" сыграл слаженно и как единая команда, заслужив успех и первое место в турнирной таблице.

Аталанта разгромила Парму

В чемпионате Италии в понедельник было сыграно еще пять матчей, кроме "Наполи" - "Интер". Наиболее интересным для украинских болельщиков была встреча команды Малиновского с довольно крепкой "Пармой" и уверенная победа "Аталанты" (5:0). Правда, Руслан вышел на замену только на 78-й минуте и в результативных действиях не участвовал. А "Лечче" на своем поле уступило "Удинезе" (0:1), Евгений Шахов всю игру просидел на скамье запасных. "Ювентус" разгромил "Кальяри" (4:0), а Роналду сделал первый в Серии А хет-трик.

Арсенал обыгрывает Лидс и выходит в следующий раунд Кубка Англии

Лондонский клуб встретил серьезное сопротивление со стороны представителя Чемпионшипа. "Лидс" вполне мог вырвать ничью или даже обыграть "Арсенал", но класс у "канониров" все же выше. Гол Нельсона после ошибки защитников в начале второго тайма принес победу подопечным Артеты.