Дерби Манчестера, самые дорогие игроки, разочарование Луниным. Главные новости за 7 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 7 января

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги "Юнайтед" принимал "Сити". Команда Сульшера провалила первый тайм, пропустив трижды - голами отметились Бернарду Силва и Марез, а Перейра срезал мяч в собственные ворота. После перерыва МЮ хоть немного ожил и смог один гол отыграть усилиями Рашфорда. Ответный матч запланирован на 29 января. Сегодня свой матч сыграют "Лестер" и "Астон Вилла".

Ранее венгерские СМИ сообщили, что Тамаш Кадар даже прошел медосмотр в клубе "Фехервар" и в ближайшее время вернется в родной чемпионат. Однако по данным украинских изданий, защитник никуда не переходит и 10-го января должен выйти из отпуска как и остальные игроки "Динамо".

Авторитетное испанское издание Marca создало свою сборную разочарований Ла Лиги по итогам 2019-го года. Место в воротах этой команды занял Андрей Лунин, который второй сезон подряд не имеет игровой практики. Компанию ему составили такие игроки как Жоау Фелиш, за которого "Атлетико" заплатил более 100 млн евро, Лука Йович из "Реала", защитники Фирпо и Тибодо из "Барселоны" и другие.

По данным СМИ, александрийский клуб намерен вернуть на родину Артема Гордиенко. Тот является воспитанником "Зари", где провел всю свою карьеру, пока прошлым летом не перешел в "Шериф" из Тирасполя. За луганскою команду он сыграл 122 матча, в которых забил 13 голов.

Исследовательский центр CIES Football Observatory сформировал рейтинг самых дорогих игроков планеты. Первым является Килиан Мбаппе, которого оценивают в 262 млн евро, далее следует Стерлинг - 223 млн, Мохамед Салах занимает третье место - 175 млн. В первую пятерку также попали Джейдон Санчо (169 млн) и Садио Мане (155). Лионель Месси опустился на восьмое место с ценой в 125 млн, Криштиану Роналду лишь 49-й, его оценивают в 80 млн.

Лучшим игроком континента был назван вингера "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане. Приз лучшему тренеру забрал наставник сборной Алжира Джемаль Бельмади, который привел свою команду к победе на континентальном первенстве. В сборную года попали: Онана - Хакими, Кулибали, Матип, Орье - Марез, Гуйе, Зиеш - Мане, Салах, Обамеянг