  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У национальной сборной Украины среди ветеранов - новый наставник
В тренде

У национальной сборной Украины среди ветеранов - новый наставник

Общие новости
(1 голосов)

Через словацкую "Нитру"

У национальной сборной Украины среди ветеранов - новый наставник
Новина українською

Анатолия Демьяненко на посту наставника национальной сборной Украины среди ветеранов сменил Владимир Лозинский.

Назначение состоялось в день 65-летия специалиста.

"Было приятно вместе с сотнями поздравлений получить такой подарок к юбилею, - рассказывает Владимир Федорович. - Четыре года вместе с Анатолием Демьяненко мы работали в сборной, провели около 200 матчей в Украине и в других странах. В коллективе отличная атмосфера, все делается с юмором, ребята уважают и поддерживают друг друга. Ранее ветеранские команды собирались время от времени, провести одну-две игры, а у нас все серьезно!..

Читайте такжеОфициально: Демьяненко возглавил Нитру

Мы дважды в неделю тренируемся, каждый имеет полный набор экипировки, медицинское сопровождение, проводим матчи на лучших стадионах, в присутствии тысяч зрителей. Было очень приятно получить предложение стать главным тренером".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Демьяненко ветераны Владимир Лозинский сборная Украины среди ветеранов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...