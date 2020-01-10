Барселона проиграла Атлетико, Моуриньо остался без Кейна, Оболонь-Бровар - без тренера. Главные новости за 9 января
А также переговоры по трансферам Жерсона Родригеса и Тайсона
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 января
Атлетико сыграет с Реалом в финале Суперкубка Испании
Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании, который состоялся вчера в Саудовской Аравии, “Атлетико” выиграл у “Барселоны” со счетом 3:2. Ключевые моменты матча состоялись во втором тайме. Коке вывел “Атлетико” вперед на 46-й минуте, но “Барселона” быстро ответила своими двумя голами (Месси и Гризманн). Затем команда Вальверде забила еще два мяча, но они были отменены VAR. “Атлетико” воспользовался подарками судьбы, проявил характер и забил два гола на последних минутах (Мората с пенальти и Витоло). В итоге в финале Суперкубка Испании сыграют мадридские “Реал” и “Атлетико” – две команды, который в прошлом сезоне не выиграли ни одного внутреннего трофея.
Харри Кейн пропустит не менее трех месяцев
Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн выбыл на длительный срок из-за повреждения подколенного сухожилия. Форварду “шпор” и сборной Англии будет проведена операция и к тренировкам он вернется не раньше апреля. “Тоттенхэм” намерен выйти на трансферный рынок с целью заменить Кейна и начал переговоры с “Миланом” по поводу перехода польского нападающего Кшиштофа Пентека.
Коринтианс отказался от трансфера Тайсона
Бразильский "Коринтианс" отказался от идеи подписания капитана “Шахтера” Тайсона. Как сообщает UOL Esporte клуб из Сан-Паулу не согласен платить за атакующего хавбека “горняков” 20 млн евро. По информации издания, помимо “Коринтианса”, Тайсоном также интересовался "Интернасьональ".
Ковалец расторг контракт с ФК “Оболонь-Бровар”
ФК "Оболонь-Бровар" и главный тренер команды Сергей Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщила пресс-служба киевского клуба. Причины расставания со специалистом не уточняются. “Оболонь-Бровар” после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера на два очка.
Динамо готово расстаться с Родригесом
Киевское “Динамо” больше не рассчитывает на люксембургского вингера команды Жерсона Родригеса. По информации инсайдеров, агенты футболиста уже начали подыскивать Жерсону новый клуб и он не отправится с “Динамо” на сбор в Турцию.
Эспаньол вернул в Испанию Рауля де Томаса
Воспитанник “Реала” Рауль де Томас вернулся в чемпионат Испании, где будет выступать за “Эспаньол”. Барселонский клуб заплатил “Бенфике” 20 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего. В “Бенфике” де Томас провел всего полгода, перейдя летом из “Реала”, и не забил ни одного гола в чемпионате Португалии.
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