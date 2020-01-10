Барселона проиграла Атлетико, Моуриньо остался без Кейна, Оболонь-Бровар - без тренера. Главные новости за 9 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 января

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании, который состоялся вчера в Саудовской Аравии, “Атлетико” выиграл у “Барселоны” со счетом 3:2. Ключевые моменты матча состоялись во втором тайме. Коке вывел “Атлетико” вперед на 46-й минуте, но “Барселона” быстро ответила своими двумя голами (Месси и Гризманн). Затем команда Вальверде забила еще два мяча, но они были отменены VAR. “Атлетико” воспользовался подарками судьбы, проявил характер и забил два гола на последних минутах (Мората с пенальти и Витоло). В итоге в финале Суперкубка Испании сыграют мадридские “Реал” и “Атлетико” – две команды, который в прошлом сезоне не выиграли ни одного внутреннего трофея.

Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн выбыл на длительный срок из-за повреждения подколенного сухожилия. Форварду “шпор” и сборной Англии будет проведена операция и к тренировкам он вернется не раньше апреля. “Тоттенхэм” намерен выйти на трансферный рынок с целью заменить Кейна и начал переговоры с “Миланом” по поводу перехода польского нападающего Кшиштофа Пентека.

Бразильский "Коринтианс" отказался от идеи подписания капитана “Шахтера” Тайсона. Как сообщает UOL Esporte клуб из Сан-Паулу не согласен платить за атакующего хавбека “горняков” 20 млн евро. По информации издания, помимо “Коринтианса”, Тайсоном также интересовался "Интернасьональ".

ФК "Оболонь-Бровар" и главный тренер команды Сергей Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщила пресс-служба киевского клуба. Причины расставания со специалистом не уточняются. “Оболонь-Бровар” после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера на два очка.

Киевское “Динамо” больше не рассчитывает на люксембургского вингера команды Жерсона Родригеса. По информации инсайдеров, агенты футболиста уже начали подыскивать Жерсону новый клуб и он не отправится с “Динамо” на сбор в Турцию.

Воспитанник “Реала” Рауль де Томас вернулся в чемпионат Испании, где будет выступать за “Эспаньол”. Барселонский клуб заплатил “Бенфике” 20 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего. В “Бенфике” де Томас провел всего полгода, перейдя летом из “Реала”, и не забил ни одного гола в чемпионате Португалии.