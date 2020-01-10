Алиев вспомнил науку Хацкевича и Шовковского в бане

Бывший киевский "динамовец" Александр Алиев вспомнил свои отношения со старшими товарищами по команде, когда был молодым игроком.

"Мы попали с Милевским в "Динамо" в 18 лет. У меня была такая ситуация: захожу в баню, а там сидит Шовковский, Белькевич, Головко, Федоров, Хацкевич.

Я зашел, а Хац тогда уже взял меня под свое крыло, и он на меня смотрит. Я сразу не мог понять, что не так. Градусник перевернуть, воды принести? Что еще? Смотрю, ведро стоит. Взял, принес воды. Они говорят: "Сынок понимает".

Бывало, играешь за "Динамо-2", забиваешь 3 гола, выиграешь. А тут раз ошибся, Дмитрулин как начнет на тебя кричать на поле.

Сидишь потом с ним в автобусе, как же забил 3, а ему все равно, говорит, что до конца надо бежать", - пожаловался Алиев.