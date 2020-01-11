Соперник Украины, травля Зозули, тучи над Вальверде. Главные новости за 10 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости по пятницу, 10 января

Непосредственно перед стартом Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборной Кипра. Матч запланирован на 26 мая, сообщает Украинская ассоциация футбола. Напомним, что в марте команда Андрея Шевченко сыграет с чемпионами мира французами (27-го) и сборной Польши (31-го). Оба матча состоятся на выезде. С Кипром сине-желтые сыграют на своем поле, однако город будет определено позже.

Как сообщил генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, этой зимой к "Заре" присоединится по меньшей мере трое новичков. Он не назвал имена игроков, однако заметил, что речь о бразильце, камерунце из чемпионата Португалии и латыше, который является воспитанником немецкого клуба. Еще 1-2 игрока присоединятся к команде по итогам просмотра на турецких сборах.

Если до этого у Романа не складывались отношения только с фанатами "Райо Вальекано", что как и "Альбасете" выступает в Сегунде, то в последнее время зафиксированы случаи травли украинского форварда на матчах Ла Лиги. В частности, отдельные фанатские группировки скандировали "Зозуля - нацист" на матчах "Реал Сосьедад" - "Вильярреал" и "Осасуна" - "Реал Сосьедад". В Королевскую федерацию футбола Испании были направлены соответствующие жалобы.

Как известно, "Реал" планировал вернуть из аренды Андрея Лунина, поскольку у того нет игровой практики. Однако "Вальядолид" официально сообщил мадридскому клубу, что не согласится на расторжение сделки. Тренер Серхио Гонсалес заявил, что он в восторге от Лунина, ведь Андрей будет готов вступить в игру, если к себе снизит требования первый номер команды Жорди Масип. Правда, в течение дня появилась информация от Marca, что "Вальядолид" все же готов отпустить украинца, поскольку планирует вернуть из аренды своего голкипера Каро.

Правда, только в конце сезона. Об этом пишут испанские СМИ. Руководство "Барселоны" уже начало поиски нового наставника. Ранее активно ходили слухи о тренере "Ривер Плейт" Гальярдо и наставнике сборной Нидерландов Кумане, однако не исключено, что это будет Хави. Боссы каталонского клуба уже даже встречались с легендарным хавбеком. Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году, с тех пор блауграна выиграли два чемпионата, Кубок и Суперкубок.

22-й тур английской Премьер-лиги открывал матч "Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм". Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении МакБерни. Победа позволила "Шеффилду" подняться на пятую строчку, впрочем МЮ, "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" по итогам тура могут обойти. "Вест Хэм" - 16-й, но рискует опуститься на одну-две ступеньки. Андрей Ярмоленко из-за травмы снова не попал в заявку.