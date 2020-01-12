Успех Лунина, фактор Малиновского, гол Ибрагимовича. Главные новости за 11 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 11 января

"Вальядолид" встречался с представителем Сегунды В, то есть третьего по рангу дивизиона - "Марбельей". Соперник забил первым - перед перерывом Андрей не справился с дальним ударом. Однако его команда сумела перевести игру в овертайм, а в серии пенальти уже Лунин показал себя во всей красе. Он парировал два 11-метровых, тогда как его партнеры во время удара не ошибались. Поэтому "Вальядолид" вышел в 1/16 финала.

"Милан" приехал в гости к "Кальяри", который идет в турнирной таблице на шестом месте. Первый тайм завершился без забитых голов, а после перерыва россонери доказали свое превосходство. Счет открыл Леау, а Златан закрепил преимущество - 2:0 в пользу "Милана, который поднялся на восьмую строчку. Позади остался "Наполи", который уступил "Лацио". Римляне выиграли благодаря единственному голу Иммобиле (для Чиро это 20-й гол в чемпионате). "Лацио" получил 10-ю победу подряд, отставание от лидера составляет всего четыре очка.

Команда Конте обошла "Ювентус" на одно очко, однако это вряд ли тот результат, на который рассчитывали нерадзури. Уже на четвертой минуте Мартинес открыл счет. После перерыва Гасперини бросил в бой Малиновского и Руслану удалось существенно оживить игру "Аталанты". Гозенс сравнял счет после того, как украинец выиграл верховую дуэль в штрафной, а затем бергамаски еще и заработали пенальти - снова Малиновский, однако Муриель не смог с отметки переиграть Хандановича. 1:1 в итоге, "Аталанта" - пятая.

Центральный матч в Англии сыграли "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Красные владели преимуществом, шпоры пытались контратаковать. В первом тайме отличился Фирмино, как оказалось - это был единственный гол в игре. Между тем "Лестер" на своем поле уступил "Саутгемптону" - 1:2. Таким образом, команда Клоппа оторвалась от второго места на 16 очков. Правда, сегодня обойти лис сможет "Манчестер Сити", если обыграет "Астон Виллу".

Канониры усилиями Обамейянг забили быстрый гол в игре против "Кристал Пэлас", но не удержали преимущество и в итоге сыграли вничью 1:1. "Челси" разгромил "Бернли" 3:0 и закрепился на четвертом месте. "Манчестер Юнайтед" разбил "Норвич" 4:0, Рашфорд записал на свой счет дубль, что позволило ему подняться с 14 мячами на второе место в гонке бомбардиров.

По данным СМИ, в это трансферное окно должен состояться переход Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" в "Интер". Датский полузащитник, которого transfermarkt оценивает в 90 млн евро, уже согласовал контракт с миланским клубом. "Тоттенхэм" хочет выручить за Эриксена хотя бы 20 млн евро, однако "Интер" торгуется, ведь летом у Кристиана заканчивается контракт и он может переехать в Милан как свободный агент.

Луису Суаресу пришлось лечь на операционный стол из-за травмы колена. Как сообщает "Барселона", уругвайский форвард, который в нынешнем сезоне забил 14 голов в 23 матчах, пропустит от четырех до шести недель.