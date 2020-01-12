Успех Лунина, фактор Малиновского, гол Ибрагимовича. Главные новости за 11 января
А также очередная победа Ливерпуля и потеря Барселоны
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 11 января
Лунин выиграл серию пенальти в Кубке Испании
"Вальядолид" встречался с представителем Сегунды В, то есть третьего по рангу дивизиона - "Марбельей". Соперник забил первым - перед перерывом Андрей не справился с дальним ударом. Однако его команда сумела перевести игру в овертайм, а в серии пенальти уже Лунин показал себя во всей красе. Он парировал два 11-метровых, тогда как его партнеры во время удара не ошибались. Поэтому "Вальядолид" вышел в 1/16 финала.
Ибрагимович забил за Милан впервые после возвращения
"Милан" приехал в гости к "Кальяри", который идет в турнирной таблице на шестом месте. Первый тайм завершился без забитых голов, а после перерыва россонери доказали свое превосходство. Счет открыл Леау, а Златан закрепил преимущество - 2:0 в пользу "Милана, который поднялся на восьмую строчку. Позади остался "Наполи", который уступил "Лацио". Римляне выиграли благодаря единственному голу Иммобиле (для Чиро это 20-й гол в чемпионате). "Лацио" получил 10-ю победу подряд, отставание от лидера составляет всего четыре очка.
Интер не справился с Аталантой
Команда Конте обошла "Ювентус" на одно очко, однако это вряд ли тот результат, на который рассчитывали нерадзури. Уже на четвертой минуте Мартинес открыл счет. После перерыва Гасперини бросил в бой Малиновского и Руслану удалось существенно оживить игру "Аталанты". Гозенс сравнял счет после того, как украинец выиграл верховую дуэль в штрафной, а затем бергамаски еще и заработали пенальти - снова Малиновский, однако Муриель не смог с отметки переиграть Хандановича. 1:1 в итоге, "Аталанта" - пятая.
Ливерпуль отрывается от Лестера
Центральный матч в Англии сыграли "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Красные владели преимуществом, шпоры пытались контратаковать. В первом тайме отличился Фирмино, как оказалось - это был единственный гол в игре. Между тем "Лестер" на своем поле уступил "Саутгемптону" - 1:2. Таким образом, команда Клоппа оторвалась от второго места на 16 очков. Правда, сегодня обойти лис сможет "Манчестер Сити", если обыграет "Астон Виллу".
Арсенал теряет очки, Челси и МЮ побеждают
Канониры усилиями Обамейянг забили быстрый гол в игре против "Кристал Пэлас", но не удержали преимущество и в итоге сыграли вничью 1:1. "Челси" разгромил "Бернли" 3:0 и закрепился на четвертом месте. "Манчестер Юнайтед" разбил "Норвич" 4:0, Рашфорд записал на свой счет дубль, что позволило ему подняться с 14 мячами на второе место в гонке бомбардиров.
Интер и Тоттенхэм готовят главный трансфер зимы
По данным СМИ, в это трансферное окно должен состояться переход Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" в "Интер". Датский полузащитник, которого transfermarkt оценивает в 90 млн евро, уже согласовал контракт с миланским клубом. "Тоттенхэм" хочет выручить за Эриксена хотя бы 20 млн евро, однако "Интер" торгуется, ведь летом у Кристиана заканчивается контракт и он может переехать в Милан как свободный агент.
Барселона потеряла одного из лидеров
Луису Суаресу пришлось лечь на операционный стол из-за травмы колена. Как сообщает "Барселона", уругвайский форвард, который в нынешнем сезоне забил 14 голов в 23 матчах, пропустит от четырех до шести недель.
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