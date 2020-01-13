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На домашнем стадионе ФК Мариуполь в этом году обновят игровое поле

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Как это повлияет на игры главной команды - пока не говорят

На домашнем стадионе ФК Мариуполь в этом году обновят игровое поле
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Стадион имени Бойко в течение нескольких лет собираются обновить для проведения матчей еврокубков. Начнут в этом году из реконструкции системы игрового поля и разработки общего плана реконструкции арены.

Начальник управления молодежи и спорта городского совета Мариуполя Алексей Казанцев сообщил, что на сегодня преградой для еврокубковых матчей является устаревшее покрытие поля, а также входные группы.

"Сегодня - это уже обязательное условие, требование безопасности. Должны быть электронные турникеты. Не такие, как у нас, а с уровнем защиты. Обновлять стадион нужно обязательно - там уже около 20 лет ничего не менялось", - уточнил Алексей Казанцев.

Еще одной проблемой, по его словам, является отсутствие в городе аэропорта.

"Важно, что по требованию УЕФА от ближайшего аэропорта до стадиона команда должна достаться не более чем за 3 часа. Это для нас было невозможно по понятным причинам - пока не было прямой дороги на Запорожье, мы точно "пролетали". Сейчас она появилась, но еще непонятно, отвечаем ли мы условиями, или нет. Чтобы бесспорно претендовать, необходимо построить аэропорт в Мариуполе", - подчеркнул начальник управления молодежи и спорта.

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В этом году на стадионе установят натуральный рулонный газон, рекламные щиты, заменят ворота и обновят основы для них установят автоматическую систему полива, подземную систему электроподогрева, а также заменят дренажную систему и лотки для сбора воды на внешней части игровой зоны.

"Планируем отремонтировать само игровое поле и подготовить проект реконструкции всего стадиона в целом. Сейчас мы ведем переговоры с министерством, возможно, они захотят принять участие финансово. Это большие деньги - не менее 200 млн грн. Но желание восстановить - больше", - подытожил начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев.

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В статье: ФК Мариуполь еврокубки Мариуполь реконструкция стадион имени Бойко игровое поле
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Источник:
MRPL.city

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