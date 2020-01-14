Отставка Григорчука, перемены в Барселоне и ФИФА на стороне Динамо. Главные новости за 13 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 января

Григорчук и Астана расторгли контракт по взаимному согласию

Руководство казахской "Астаны" и украинец Роман Григорчук прекращают сотрудничество. Тренер возглавлял "Астану" с 1 июня 2018 года. Под руководством Григорчука команда стала чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны, а в групповом этапе Лиги Европы сумела обыграть "Манчестер Юнайтед".

Новый тренер будет работать с Барселоной

"Барселона" официально сообщила об увольнении Эрнесто Вальверде. Последним матчем для тренера стала встреча с "Атлетико", где победа была упущена на последних минутах. После руководство команды приняло решение об отставке. Новым тренером каталонцев стал Кике Сетьен, который до этого тренировал "Бетис", но был уволен в прошлом сезоне. Контракт со Сетьеном подписан до лета 2022 года.

ФИФА принял сторону Динамо

Конфликт возник вследствие путаницы с документами? "Динамо" Киев официально заявило, что "Палата по разрешению споров ФИФА" поставила точку в вопросе относительно дела по платежу солидарности за Андрея Ярмоленко. Средства должны были быть направлены в черниговскую СДЮШОР "Юность". По данным киевского клуба, ФИФА приняло сторону "Динамо" и конфликт, точнее недосказанность, исчерпаны. Осталось только дождаться подтверждения этой информации со стороны ФИФА.

Шахтер может досрочно вернуть из аренды у Мариуполя Вакулу и Кирюханцева

Два футболиста азовской команды, которые играли за "Мариуполь" на правах аренды, досрочно покинут расположение команды и вернутся в "Шахтер". На турецкий сбор подопечных Каштру отправятся (получат шанс закрепиться) полузащитник Владислав Вакула и правый защитник Игорь Кирюханцев.

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Новым главным тренером "Николаева" стал Илья Близнюк

Ранее Близнюк работал тренером вратарей в краматорском "Авангарде". 46-летний специалист приступил к работе с "корабелами" 13-го января, когда команда собралась для подготовки к весенней части чемпионата. "Николаев" остался без тренера в декабре прошлого года. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку были отправлены главные тренеры первой и второй команды.

В последнем матче 19-го тура Серии А "Парма" обыграла "Лечче"

Клуб украинца Евгения Шахова ничего не смог поделать в гостях у "крестоносцев". Правда, наш хавбек не попал в заявку на игру и не имел шансов помочь своим партнерам. Также не имел шансов выстоять в поединке с "Пармой" и "Лечче". Хозяева на классе добыли победу и продвинулись на седьмое место в турнирной таблице.

У Марьяна Шведа появится возможность завевать доверие тренера

Украинец может пробиться в основу "кельтов". Наставник шотландского "Селтика" Нил Леннон высказался о работе украинского вингера Марьяна Шведа на зимнем тренировочном сборе: "Он классный: хорошо тренируется, крепкий, выглядит живо и на этой неделе стал нашим открытием, - говорит Леннон. - Он будет иметь возможность вспыхнуть во второй части сезона. Я им доволен".