Главные новости за 13 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудиоформат
Доставайте наушники, теперь с новостями можно ознакомиться и по пути на работу или учебу
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.
Трофей для Зидана, потеря Вальверде и заявление Тайсона. Чем жил вчера мир футбола? Сейчас узнаем.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...