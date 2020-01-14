Главные новости за 13 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудиоформат

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Трофей для Зидана, потеря Вальверде и заявление Тайсона. Чем жил вчера мир футбола? Сейчас узнаем.