"Пляжная шиза" от фанатов Динамо - в топ-15 перформансов 2019 года
"Геть з пляжу - ми тут ляжем"
Перформанс на трибунах под названием "Пляжная шиза" от фанатов "Динамо" признан одним из лучших фанатских шоу прошлого года.
По версии авторитетного фанатского ресурса ultras-tifo.net "Пляжную шизу" включено в топ-15 лучших перформансов 2019 года.
В частности отмечено перформанс на матче "Динамо" - "Шахтер" 10 августа.
А в голосовании на Фейсбук-странице шоу оказалось в тройке лидеров среди симпатий читателей. Впереди - только перформанс фанатов "Ференцвароша" и марокканского "Раджа Касабланка".
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Источник:WBC Київ
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