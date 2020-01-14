"Пляжная шиза" от фанатов Динамо - в топ-15 перформансов 2019 года

Перформанс на трибунах под названием "Пляжная шиза" от фанатов "Динамо" признан одним из лучших фанатских шоу прошлого года.

По версии авторитетного фанатского ресурса ultras-tifo.net "Пляжную шизу" включено в топ-15 лучших перформансов 2019 года.

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В частности отмечено перформанс на матче "Динамо" - "Шахтер" 10 августа.

А в голосовании на Фейсбук-странице шоу оказалось в тройке лидеров среди симпатий читателей. Впереди - только перформанс фанатов "Ференцвароша" и марокканского "Раджа Касабланка".