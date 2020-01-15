Проблемы в Карпатах, игнорирование Родригеса, цель Шахтера. Главные новости за 14 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 14 января

Главный тренер львовской команды Роман Санжар сообщил, что в клубе уже несколько месяцев не платят зарплату. Из-за задолженности перед игрокам не могут провести качественную работу на трансферном рынке. Некоторые СМИ даже сообщают, что футболисты "Карпат" готовы бойкотировать зимние сборы. Добавим, что после 18 сыгранных туров зелено-белые занимают последнее место в УПЛ.

Киевская команда отправилась на первые турецкие сборы. Алексей Михайличенко взял 29 футболистов, среди которых нашлось место нескольким воспитанникам академии (Сирота, Вивчаренко, Забарный, Нещерет) и новичку Каргбо. А вот Жерсона Родригеса в списке нет. Напомним, ранее СМИ сообщали, что люксембуржец вместе с агентом уже ищет новый вариант продолжения карьеры.

Правда, не киевского, а загребского. По данным хорватских СМИ, донецких клуб предложил 12 млн евро за опорного полузащитника Николу Мору. Однако "Динамо" не настроено отпускать игрока за такую ​​сумму и повышает ставки. "Шахтер" якобы продолжает переговоры. Сообщается, что горняки интересовались Морой еще в 2018-м, в нынешнем сезоне тот сыграл 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Травма Андрея Ярмоленко оказалась не такой простой. В декабре сообщалось, что украинец пропустит до четырех недель. Однако по состоянию на середину января он продолжает восстанавливаться и вряд ли сыграет в ближайших матчах. По данным СМИ, Ярмоленко вернется к тренировкам не раньше начала февраля.

Азовская команда уже объявила об аренде Артема Дудик. 23-летний атакующий полузащитник является воспитанником "Волыни", прошлый год провел в аренде в Слуцке, за который сыграл 27 матчей и забил четыре гола. Между тем СМИ пишут, что на сборах к команде Бабича присоединится защитник Даниил Сагуткин, которые в свое время играл в аренде за "Арсенал-Киев".

Международная консалтинговая компания Delloite составила свой традиционный рейтинг клубов Европы с наибольшим доходом за предыдущий сезон. Впервые его возглавила "Барселона". Каталонцы в сезоне 2018/19 заработали 840 млн евро. "Реал" отстал на 83 млн, третье место занял "Манчестер Юнайтед" с доходом в 711 млн. В первую пятерку также вошли "Бавария" (660 млн) и ПСЖ (635 млн).

На Апеннинах были сыграны три матча 1/8 финала Кубка Италии. В центральном противостоянии всего раунда "Интер" не оставил шансов "Кальяри", который переживает явный спад, хотя еще месяц назад команда боролась за зону Лиги Чемпионов. Нерадзури победили 4:1. У "Лацио" и "Наполи" были куда проще соперники - римляне одолели "Кремонезе" 4:0, неаполитанцы обыграли "Перуджу" 2:0. Именно "Лацио" и "Наполи" сформировали первую четвертьфинальную пару.