Доходы Барсы и травма Ярмоленко. Главные новости за 14 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 14 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Лечение Ярмоленко, игнорирование Родригеса и цель Шахтера, а также информация про доходы топ-клубов. Сейчас про все новости узнаем вместе.