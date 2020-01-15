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Доходы Барсы и травма Ярмоленко. Главные новости за 14 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио

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Доставайте наушники, теперь с новостями можно ознакомиться и по пути на работу или учебу

Доходы Барсы и травма Ярмоленко. Главные новости за 14 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 14 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

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Лечение Ярмоленко, игнорирование Родригеса и цель Шахтера, а также информация про доходы топ-клубов. Сейчас про все новости узнаем вместе.

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