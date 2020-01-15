Главный фан киевского Динамо Парамон - в коме

Со вчерашнего дня в коме киевской больницы №4 находится "суперфан" киевского "Динамо" Сергей Заборовский, известный по прозвищу "Парамон".

Спортивный журналист Александр Геенко сообщает, что несчастье случилось, когда Сергей Анатольевич ехал с работы в маршрутке.

"Потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, 92", - рассказал Геенко.

17 января Сергею Заборовскому исполнится 65 лет.

Добавим, что это уже не впервые в "Парамона" возникают проблемы со здоровьем. В конце 2019-го у него было двустороннее воспаление легких, Геенко тогда инициировал сбор средств в помощь Сергею Анатольевичу.