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Главный фан киевского Динамо Парамон - в коме

Общие новости
(2 голосов)

Послезавтра ему исполнится 65 лет

Главный фан киевского Динамо Парамон - в коме
Новина українською

Со вчерашнего дня в коме киевской больницы №4 находится "суперфан" киевского "Динамо" Сергей Заборовский, известный по прозвищу "Парамон".

Спортивный журналист Александр Геенко сообщает, что несчастье случилось, когда Сергей Анатольевич ехал с работы в маршрутке.

"Потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, 92", - рассказал Геенко.

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17 января Сергею Заборовскому исполнится 65 лет.

Добавим, что это уже не впервые в "Парамона" возникают проблемы со здоровьем. В конце 2019-го у него было двустороннее воспаление легких, Геенко тогда инициировал сбор средств в помощь Сергею Анатольевичу.

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В статье: Динамо (Киев) Парамон Александр Геенко суперфан
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Источник:
Допис Геєнка

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Комментарии (4)
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pogora04 (Александрия )
15.01.2020 в 11:11
Своей игрой довели человека!!!
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.01.2020 в 10:55
Выздоровления ему!!!
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Лекарь (село Дарница)
15.01.2020 в 10:45
Есть какие-то координаты, может, деньгами нужно помочь? Номера карт и т.п.
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Лекарь (село Дарница)
15.01.2020 в 10:45
А что случилось? Инсульт?
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0
0

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