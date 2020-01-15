Главный фан киевского Динамо Парамон - в коме
Послезавтра ему исполнится 65 лет
Со вчерашнего дня в коме киевской больницы №4 находится "суперфан" киевского "Динамо" Сергей Заборовский, известный по прозвищу "Парамон".
Спортивный журналист Александр Геенко сообщает, что несчастье случилось, когда Сергей Анатольевич ехал с работы в маршрутке.
"Потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, 92", - рассказал Геенко.
17 января Сергею Заборовскому исполнится 65 лет.
Добавим, что это уже не впервые в "Парамона" возникают проблемы со здоровьем. В конце 2019-го у него было двустороннее воспаление легких, Геенко тогда инициировал сбор средств в помощь Сергею Анатольевичу.
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Источник:Допис Геєнка
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Комментарии (4)
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pogora04 (Александрия )
15.01.2020 в 11:11
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.01.2020 в 10:55
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Лекарь (село Дарница)
15.01.2020 в 10:45
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Лекарь (село Дарница)
15.01.2020 в 10:45
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