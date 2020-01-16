Новый Реал Лунина и успех МЮ. Главные новости за 15 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио
Доставайте наушники, теперь с новостями можно ознакомиться и по пути на работу или учебу
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 15 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.
Продажа "Карпат", интерес "Баварии" к игроку "Шахтера" и результативная передача Руслана Малиновского, которая не помогла "Аталанте" в Кубке Италии. Сейчас про все новости узнаем вместе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...