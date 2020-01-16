Новый Реал Лунина и успех МЮ. Главные новости за 15 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 15 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Продажа "Карпат", интерес "Баварии" к игроку "Шахтера" и результативная передача Руслана Малиновского, которая не помогла "Аталанте" в Кубке Италии. Сейчас про все новости узнаем вместе.