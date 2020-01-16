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Дело президента Карпат Дыминского передано в СБУ

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Резонансное ДТП, из-за которого он бежал за границу

Дело президента Карпат Дыминского передано в СБУ
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Дело украинского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП, передано в Службу безопасности Украины.

6 декабря 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела, сообщает РБК-Украина.

Уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ.

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До этого расследованием занималось управление Национальной полиции во Львовской области.

Причины изменения подследственности не указаны.

Сейчас Дыминский находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По слухам, он скрывается в Швейцарии или Греции.

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) СБУ
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Источник:
РБК-Україна

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