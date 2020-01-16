Дело президента Карпат Дыминского передано в СБУ

Дело украинского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП, передано в Службу безопасности Украины.

6 декабря 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела, сообщает РБК-Украина.

Уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ.

До этого расследованием занималось управление Национальной полиции во Львовской области.

Причины изменения подследственности не указаны.

Сейчас Дыминский находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По слухам, он скрывается в Швейцарии или Греции.