Дело президента Карпат Дыминского передано в СБУ
Резонансное ДТП, из-за которого он бежал за границу
Дело украинского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП, передано в Службу безопасности Украины.
6 декабря 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела, сообщает РБК-Украина.
Уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ.
До этого расследованием занималось управление Национальной полиции во Львовской области.
Причины изменения подследственности не указаны.
Сейчас Дыминский находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По слухам, он скрывается в Швейцарии или Греции.