Неудачный дебют Лунина, новички Зари, соперники Динамо. Главные новости за 16 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 января

На следующий день после своего перехода в “Овьедо”, Андрей Лунин получил место в стартовом составе на матч Сегунды против “Альмерии”, второй команды чемпионата. Украинский вратарь не смог оформить клиншит в дебютной игре. Во втором тайме “Альмерия” повела в счете, реализовав пенальти, а затем Лунин допустил ошибку из-за несогласованности с защитником, и пропустил второй гол. В итоге – победа “Альмерии” 2:0.

Вчера “Заря” подписала контракты с двумя футболистами. Новичками луганского клуба стали 24-летний хорватский полузащитник Ловро Цвек и 22-летний латвийский фланговый хавбек Андрейс Циганикс. Контракты с игроками рассчитаны на два с половиной года.

Трансферные новости УПЛ

Помимо “Зари”, усилились новыми футболистами и другие команды украинской Премьер-лиги. “Мариуполь” арендовал 18-летнего нападающего “Шахтера” Станислава Библика, “Колос” подписал сразу пять футболистов (Андрей Богданов, Кирилл Петров, Владислав Соловейчик, Владислав Емец и Евгений Ефремов), а “Олимпик” усилился грузинским хавбеком Тимуром Чогадзе.

Стали известны два соперника “Динамо” на втором сборе в Турции. Киевляне сыграют спарринги со словенской "Олимпией" и норвежским "Стремсгодсетом". Спарринг с "Олимпией" состоится пятого февраля, а дата матча со "Стремсгодсетом" еще неизвестна.

Главный тренер "Аль-Садда" Хави подтвердил, что он получил официальное предложение возглавить "Барселону", но ответил отказом. По словам легендарного хавбека “Барсы”, ему еще рано работать в таком большом клубе. Также Хави поприветствовал назначение Кике Сетьена.

В последнем матче 1/8 Кубка Италии “Рома” обыграла на выезде “Парму” со счетом 2:0. Таким образом, полностью сформировались четвертьфинальные пары турнира: “Наполи” – “Лацио”, “Ювентус” – “Рома”, “Милан” – “Торино” и “Интер” – “Фиорентина”. Матчи будут сыграны с 21 по 29 января.