Ошибка Лунина и отказ Хави. Главные новости за 16 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Новички "Зари", соперники "Динамо" и про Кубок Италии. Сейчас про все узнаем вместе.