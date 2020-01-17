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Ошибка Лунина и отказ Хави. Главные новости за 16 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио

Общие новости
(2 голосов)

Доставайте наушники, теперь с новостями можно ознакомиться и по пути на работу или учебу

Ошибка Лунина и отказ Хави. Главные новости за 16 января. Чем вчера жил мир футбола? Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
17.01.2020 в 09:46
господа придурки журналисты ошибки лунина нет это ошибка защитника
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