Не менее 10 матчей: известны планы женской сборной Украины на 2020 год

В этом году в женской сборной Украины насыщенное расписание - запланировано проведение шести сборов.

Впервые лучшие футболистки Украины соберутся вместе в начале весны. Со 2-го по 12 марта будет проходить учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда примет участие в международном турнире Pinatar Cup. Эти соревнования с участием шести женских сборных во второй раз пройдут в Испании. "Сине-желтым" гарантированы три встречи с национальными командами других стран: две - на групповой стадии и одна - стыковая.

Далее для подопечных Натальи Зинченко наступит пора официальных поединков. В квалификационном турнире Евро-2021 украинки в 3 матчах прошлого года потерпели 3 поражения, но шансы на успех в отборе хранят. Ведь две встречи с немками позади, и с Ирландией выездной поединок уже сыграно. Итак, с 6-го по 15 апреля пройдет второй в 2020 году НТЗ, в течение которого состоятся два матча в рамках отбора к чемпионату Европы: 10-го числа - выездной с Черногорией и 14-го - домашний с Грецией.

Продолжат борьбу в квалификации сине-желтые в июне. Сбор команды продлится с 1-го по десятое число, а поединки будут сыграны 5-го и 9-го - соответственно домашний с Ирландией и выездной с Грецией.

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Последний матч группового турнира украинки проведут 22 сентября дома с Черногорией. Сбор продлится с 14 по 23 сентября.

Напомним, что в финальном этапе Евро, который состоится в Англии летом следующего года, кроме хозяек, примут участие победители девяти отборочных групп и три лучшие обладатели вторых мест (по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами). Еще три участника определятся по результатам плей-офф между шестью другими сборными, которые финишируют вторыми.

Поэтому в течение пятого в текущем году сбора, который пройдет с 19 по 28 октября, возможно участие сборной Украины в плей-офф, в противном случае команда сыграет контрольный матч.

И, наконец, с 23 ноября по 1 декабря женская сборная проведет последний НТЗ с выездом в Турцию, где также запланирован товарищеский поединок.

Добавим, что вратари национальной команды, как и голкиперы всех других отечественных женских сборных, проведут два тренировочных сбора, один из которых будет проходить с 1-го по 7 февраля, а второй - с 24 по 30 июня.