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Шахтер опроверг информацию о намерении выкупить часть НСК Олимпийский

Общие новости
(1 голосов)

"Таких планов нет"

Шахтер опроверг информацию о намерении выкупить часть НСК Олимпийский
Новина українською

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ФК "Шахтер" намерен выкупить большую долю в главном украинском стадионе - НСК "Олимпийский".

Речь шла о том, что "Шахтер", якобы, намерен организовать на стадионе собственный кейтеринг.

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В самом же донецком футбольном клубе опровергли слухи:

"Информация о планах приобретения или аренды стадиона "Олимпийский" в Киеве не соответствует действительности".

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В статье: НСК Олимпийский Шахтер (Донецк)
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