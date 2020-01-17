Шахтер опроверг информацию о намерении выкупить часть НСК Олимпийский

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ФК "Шахтер" намерен выкупить большую долю в главном украинском стадионе - НСК "Олимпийский".

Речь шла о том, что "Шахтер", якобы, намерен организовать на стадионе собственный кейтеринг.

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В самом же донецком футбольном клубе опровергли слухи:

"Информация о планах приобретения или аренды стадиона "Олимпийский" в Киеве не соответствует действительности".