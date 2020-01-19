Осечка Гвардиолы, невероятный Холланд, исторический Лацио. Главные новости за 18 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 18 января

Команда Хосепа Гвардиолы рискует еще больше отстать от "Ливерпуля". "Манчестер Сити" владел тотальным преимуществом над "Кристал Пэлас", но пропустил перед перерывом от Тосуна. На 82-й и 89-й Агуэро оформил дубль и, казалось, принес победу, однако автогол Фернандиньо испортил горожанам вечер - 2:2. "Челси" на последних секундах пропустил от "Ньюкасла" и проиграл 0:1. "Арсенал" сыграл вничью с "Шеффилдом" - 1:1, с аналогичным счетом завершилось противостояние "Вест Хэма" и "Эвертона".

"Боруссия" из Дортмунда проваливала матч с "Аугсбургом". До 56-й минуты счет уже был 3:1 в пользу хозяев. А потом на поле вышел Эрлинг Голанд, который присоединился к желто-черным в начале января. Феноменальный норвежец за 20 минут оформил хет-трик и перевернул все с ног на голову. "Боруссия" победила в итоге 5:3 и сравнялась с "Шальке" и "Баварией", правда, мюнхенцы свой матч сыграют завтра. Между тем лидер сезона "Лейпциг" разобрался с "Унион" - 3:1, Вернер оформил дубль и достиг отметки в 20 голов (в 18-ти матчах!).

В Италии проходит 20-й тур. В первом матче "Лацио" встречался с "Сампдорией". Римляне, которые пытаются не отставать от "Ювентуса" и "Интера", разбили генуэзцев - 5:1. Хет-триком отметился Иммобиле, на счету которого уже 23 забитых мяча в чемпионате. Для "Лацио" это уже 11-я подряд победа, они стали шестой командой в истории Серии А, которой удалось выдать такую ​​длительную победную серию. Команда Симоне Индзаги на один балл отстает от "Интера", который идет вторым. Также отметим очередное поражение "Наполи" - на этот раз от "Фиорентины".

Правда, пока ситуативно, ведь "Барселона" свой матч сыграет в воскресенье. Сливочные принимали "Севилью". Героем встречи стал Каземиро, который забил дважды, тогда как андалусцы ответили лишь одним результативным ударом. А вот "Атлетико" уступил "Эйбару" 0:2, как следствие отстал от "Реала" уже на восемь очков.

Антидопинговый центр перенес рассмотрение дела форварда киевского "Динамо" Артема Беседина на 27 февраля. Как сообщает журналист канала Футбол Игорь Бурбас, центр взял время на сбор дополнительных материалов. При этом самому игроку отстранения от футбола продлили на 60 дней. Ранее СМИ сообщали, что Артему грозит дисквалификация до четырех лет.

Украинские клубы побеждают в контрольных матчах

"Десна" не оставила шансов белорусскому "Спутнику" - 5:0. Дебютным голом за черниговскую команду отличился Филипп Будковский. "Александрия" на один мяч меньше забила болгарскому "Ботеву" - 4:0. А "Минай" из Первой лиги проигрывал 0:2 венгерскому "Дебрецену", но в итоге сумел выиграть 5:2.