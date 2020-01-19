Николай Павлов: Купаюсь на Крещение уже лет пятнадцать

Футбольным людям, как и обычному человеку, ничто не чуждо. В жизни любого специалиста Игры миллионов есть то, что является для него отдушиной, многолетним увлечением или давно устоявшейся традицией. Кто-то преуспел в коллекционировании, кто-то слывет меломаном, кто-то относится к категории любителей театра и кино, а кто-то является заядлым рыбаком.

У известного украинского тренера Николая Павлова, как человека всесторонне развитого, есть и увлечение, и традиция. С детских лет он пристрастился к голубям, а уже в зрелом возрасте стал традиционно купаться в холодной воде на Крещение.

Для уроженцев Киева послевоенных лет тема голубей хорошо знакома. В ту пору едва ли не в каждом столичном дворе были голубятни, что невольно воспитывало у многих мальчишек любовь к птицам. Будучи мальчишкой, Коля Павлов, как и многие сверстники, гонял голубей. Кто бы мог тогда предположить, что это увлечение у него останется на всю жизнь. Завершив выступления в большом футболе и перейдя на тренерскую работу, Павлов не забывал о пернатых. Где бы ни работал - всюду строил голубятни. Контактируя с птицами, удавалось не только вспоминать счастливую пору детства и получать моральное удовлетворение, но и снимать стресс, отвлекаться от мыслей о неудачных играх. В двух городах, где Николай Петрович дольше всего работал в своей украинской тренерской карьере - Мариуполе и Полтаве, построенные им на тренировочных базах голубятни так и называли - "голубятни Павлова". Их он оставил на память о том замечательном времени, которое провел в "Металлурге"/"Ильичевце" и "Ворскле". Это, как любовь и уважение со стороны мариупольских и полтавских болельщиков, Павлов до сих пор считает главной наградой за свой труд в этих городах.

Есть у Николая Павлова и традиция. Когда приближается светлый праздник Крещение, он готовится к тому, к чему уже давно приучил свой организм - купанию в водной стихии. Делает он это на протяжении многих лет, став примером для подражания немалому количеству своих коллег по тренерскому корпусу и бывших подопечных.

- Согласно традиции намерены окунуться в холодной крещенской воде?

- А как же! Как правило, накануне в своей бане я включаю подогрев пола, а утром - батарейки. И через два-три часа помещение уже готово к использованию по прямому назначению. По уже давней традиции буду купаться и на нынешнее Крещение. Будет приятно вспомнить предыдущие годы, когда работал тренером. Я со своими командами обычно отмечали этот праздник в Ялте, в гостинице "Ореанда", которая расположена на набережной, у самого Черного моря. В семь часов утра, перед завтраком, человек двадцать в белых махровых халатах выходили на пляж и одновременно бросались в воду. Потом снова надевали халаты и сразу шли в гостиничную баню.

- Как реагировали на это служащие гостиниц или зеваки на пляже, наблюдая, как большая группа мужчин в плавках в явно не курортную пору с выкриками прыгает в холодную воду?

- Они уже привыкли к этому. А некоторые вместе с нами купались. После этого мы сразу же парились в бане, которая по такому случаю в этот день включалась немного раньше обычного.

- Согревались только банным паром или, может, рюмочкой-другой?

- Нет-нет-нет, никаких рюмочек! Ведь это был обычный рабочий день. Это уже вечером - до ужина или во время ужина мы с руководством команды обязательно по две-три стопочки выпивали.

- Возникали ли в связи с этим какие-нибудь курьезные ситуации?

- Да нет, у нас всегда все проходило нормально. Во всяком случае, не помню такого, чтобы была какая-то неординарная ситуация. Вспоминается разве что суровое море - бывало, что на побережье накатывались большие волны. Но отменять купание, несмотря на это, мы не могли. Слава Богу, все обходилось без каких-либо последствий.

- В данном случае это сродни известной в футболе поговорке: "Матч состоится в любую погоду"…

- Вот-вот - именно так!

- Когда вашему примеру следовало подавляющее большинство коллег и подопечных, делали они это искренне или вынужденно, в силу субординации?

- Что касается футболистов, то они могли окунались в воду по желанию, а руководство команды - в обязательном порядке (улыбается). Только один мой помощник, Андрей Тарахтий, не купался, а всегда держал мой халат и следил за мной, так как главнокомандующего потерять нельзя было (по-доброму смеется).

- Когда впервые окунулись на Крещение?

- Точно уже и не вспомню. Лет пятнадцать назад, наверное. Поначалу с мариупольским "Ильичевцем" выезжали в Турцию, где в разгар января тепло и купаться в Средиземном море достаточно комфортно. А потом мое купание продолжалось во время работы с "Ворсклой". С командами, которые в последнее время я тренировал, неизменно ездили в Ялту. Этот этап подготовки как раз приходился на Крещение.

- Как охарактеризовали бы чувство, когда впервые намеревались опустить свое тело в холодную воду?

- Прежде, чем окунуться в воду, шла психологическая подготовка (улыбается). Определялись, кто пойдет, а кто не пойдет. Все происходило в переживаниях. Лично я первое время очень переживал, не представляя, как все это может выглядеть. Это уже потом все проходило нормально.

- Ощущения от первого контакта с холодной водой и теперь, наверное, совершенно разные?

- Теперь-то у меня все обстоит совершенно по-другому, чем во время сборов. Находясь дома, в Киеве, я сначала парюсь, а потом из бани прыгаю в холодную воду. А затем - обратно в баню (смеется). В Ялте же, как я уже сказал выше, все обстояло иначе: сначала купаешься в море, а только после этого попадаешь в баню.

- Ваша баня находится возле самого водоема?

- Да, рядом с моим участком находится Святищенское озеро. Буквально в шести-семи шагах от баньки. В нем-то я и купаюсь: в морозную погоду в проруби, а при плюсовой температуре, как сейчас, в холодной воде.

- Сейчас у вас много единомышленников?

Со мной купаются на Крещение несколько моих друзей и коллег. Делаем это втроем. Сначала они купаются, а потом контролируют, чтобы это дела и я (улыбается).

- Что бы вы пожелали тем, кто первый раз решился искупаться на Крещение?

- Прежде всего, не бояться. Ведь этот день вода наделена особыми свойствами. Я такого не помню и никогда не слышал, чтобы кто-то из тех, кто на Крещение купался даже впервые, заболел. Наоборот - все происходило так, что добавляло здоровья. А уж то, что настроение в этот день после водных процедур поднимется - это сто процентов! Тот, кто искупается утром, заряжается на весь день, а кто вечером, то тем более. Хороший сон будет обеспечен.