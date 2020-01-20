Травма Яремчука, 2-й матч для Лунина и безупречный Ливерпуль. Главные новости за 19 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 января – теперь и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Новости Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги, а также про сбор киевского "Динамо". Сейчас про все узнаем вместе.