Ротань выделил среди футболистов Днепра Яна Лаштувку, Жулиано и Риваса

Экс-капитана днепровского "Днепра" Руслана Ротаня попросили назвать игрока, который наиболее быстро стал своим в команде.

Таким Ротань считает голкипера Яна Лаштувку, который выступал в "Днепре" в 2009-2016 годах.

"С первого дня он влился в команду, - вспоминает Руслан. - Только пришел - сразу был, как свой. Никаких проблем. И язык знал. Правда, он в "Днепр" пришел из "Шахтера".

Зато самая длительная акклиматизация была в бразильского легионера Жулиано (в команде в 2011-2014 годах).

"Точно год ждали, пока он выстрелит, - говорит капитан той команды. - И он выстрелил".

А вот не сумел влится в команду колумбийский защитник Нельсон Ривас, который побывал в "Днепре" 2011 года.

"Его игра нравилась в какой-то степени. Но он не влился в коллектив и довольно быстро покинул команду", - добавляет Ротань.