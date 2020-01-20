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Ротань выделил среди футболистов Днепра Яна Лаштувку, Жулиано и Риваса

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По необходимости акклиматизации

Ротань выделил среди футболистов Днепра Яна Лаштувку, Жулиано и Риваса
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Экс-капитана днепровского "Днепра" Руслана Ротаня попросили назвать игрока, который наиболее быстро стал своим в команде.

Таким Ротань считает голкипера Яна Лаштувку, который выступал в "Днепре" в 2009-2016 годах.

"С первого дня он влился в команду, - вспоминает Руслан. - Только пришел - сразу был, как свой. Никаких проблем. И язык знал. Правда, он в "Днепр" пришел из "Шахтера".

Зато самая длительная акклиматизация была в бразильского легионера Жулиано (в команде в 2011-2014 годах).

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"Точно год ждали, пока он выстрелит, - говорит капитан той команды. - И он выстрелил".

А вот не сумел влится в команду колумбийский защитник Нельсон Ривас, который побывал в "Днепре" 2011 года.

"Его игра нравилась в какой-то степени. Но он не влился в коллектив и довольно быстро покинул команду", - добавляет Ротань.

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В статье: Ян Лаштувка Руслан Ротань ФК Днепр Жулиано Нельсон Ривас
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