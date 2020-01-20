Ротань вспомнил реформу Хуанде Рамоса в Днепре

Экс-капитан днепровского "Днепра" Руслан Ротань рассказал о нововведениях главного тренера команды испанца Хуанде Рамоса (возглавлял команду в 2010-2014 годах).

Ротаня спросили, кто в "Днепре" больше всех вел здоровый образ жизни.

"Принципы здорового питания исповедовали немало футболистов, - уверяет Руслан. - Дело в том, что когда пришел Рамос, он кардинально изменил наши принципы питания, которые были в команде.

Я думаю, что 90% команды просто изменились, начали правильно питаться. Отказались от майонезов, горчицы. Зато в рационе стало больше салатов, фруктов и оливкового масла".