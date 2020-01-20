Ветеранская сборная Украины завоевала Кубок легенд
Обыграли Испанию, Грузию и сборную легенд УЕФА
Сборная Украины среди ветеранов одержала победу в Кубке легенд памяти Давида Патриашвили, который проходил 19-19 января в грузинском городе Батуми.
В первом матче группового этапа украинцы сыграли вничью 0:0 с Турцией, а во втором разгромили Испанию 4:1. В последствии украинские ветераны вышли с первого места в группе А.
В полуфинале Украина прошла команду легенд УЕФА, разгромив ее со счетом 5:1.
А в финале украинские ветераны победили ветеранов из Грузии со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Эдуард Цихмейструк.
Как сообщает грузинская федерация футбола, лучшим вратарем турнира стал Виталий Рева.
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Источник:Телеграм-канал УАФ
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