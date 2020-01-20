Внук Лобановского: Был в группе с Цыганковым и Шепелевым, это одни из самых адекватных ребят

Богдан Лобановский - внук знаменитого "Метра" киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Сегодня он является студентом тренерского факультета Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Хотя в свое время попробовал себя в футболе. Однако в определенный момент понял, что быть спортсменом - не его стихия.

Сам я играл в футбол, кстати говоря, не только в 2киевских дворах". Нравилось, получалось, но профессионально играть я не стремился никогда. Тренировался в академии "Динамо" около года, но, так как я начал поздно (в 13 лет), на фоне других ребят я выглядел, откровенно говоря, слабым. Я это сам понимал, поэтому принял решение уйти, не выдержал давления.

Болею я, по понятным причинам, "Динамо" (Киев). Кроме того, в основном составе сейчас играют те футболисты, с которыми я был в одной группе в академии. Это Витя Цыганков, Вова Шепелев - кстати, одни из самых спокойных ребят в группе, как сейчас помню, не конфликтны, адекватны.

Не болею больше ни за какие другие команды, но интерес у меня есть к европейским грандам - "Ювентус", "Бавария", "Барселона", "Манчестер Сити", "ПСЖ". Слежу за клубами, которые являются двигателями прогресса в футболе.