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Динамо огласило стартовый состав на матч с Нефтчи

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Матч состоится в 16:00

Динамо огласило стартовый состав на матч с Нефтчи
Новина українською

20 января киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с азербайджанским клубом "Нефтчи". Начало встречи в состоится в 16:00.

Напомним, что это уже второй матч в рамках первого тренировочного сбора в турецком Белеке. Накануне киевляне сыграли вничью с Легией.

Динамо: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Де Пена, Дуелунд, Каргбо, Русин

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В статье: Нефтчи (Баку) Динамо (Киев)
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