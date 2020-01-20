Динамо огласило стартовый состав на матч с Нефтчи
Матч состоится в 16:00
20 января киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с азербайджанским клубом "Нефтчи". Начало встречи в состоится в 16:00.
Напомним, что это уже второй матч в рамках первого тренировочного сбора в турецком Белеке. Накануне киевляне сыграли вничью с Легией.
Динамо: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Де Пена, Дуелунд, Каргбо, Русин
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