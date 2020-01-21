Первая в году победа Динамо, трансфер Шахтера, операция Яремчука. Главные новости за 20 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 января

Форвард сборной Украины будет вне игры около трех месяцев

Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук перенес операцию на ахилле и точно пропустит ближайшие матчи чемпионата Бельгии и игры сборной Украины. Период восстановления форварда составит 2-3 месяца. Точные сроки будут известны позже. Футболист рассказал в Инстаграме про свою хирургическую операцию и дописал "I’ll be back".

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Борячук продолжит карьеру в Турции

Форвард "Шахтера" Андрей Борячук переходит в турецкую Суперлигу. "Ризеспор" новый клуб украинца объявил о договоренностях с молодым талантливым игроком. Нападающий в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего и подпишет контракт. В "Ризеспоре" сообщают о трансфере, как о свершившемся факте.

Киевское "Динамо" добыло первую победу в новом году

"Бело-синие" провели свой второй спарринг на своем первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне играли против бакинского "Нефтчи" и не без проблем, но смогли обыграть азербайджанскую команду 2:1. Голы у "Динамо" забивали Миколенко и Русин, оба мяча забиты до перерыва.

Донецкий "Шахтер" начал предсезонную подготовку

В той же Турции первый сбор года начал действующий чемпион Украины. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на сбор 28 игроков. Правда, не в полном составе собрались дончане - Додо и Майкон сейчас находится в расположении Олимпийской сборной Бразилии, Борячук теперь в "Ризеспоре", а Бутко ищет новый клуб.

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Команда Малиновского уступила скромному представителю Чемпионата Италии

В последнем матче 20-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле неожиданно проиграла СПАЛу. Бергамцы первыми вышли вперед, Иличич забил уже на 16-й минуте. Но затем хозяева расслабились, позволили последней команде первенства отыграться, а затем и выйти вперед. Для Малиновского особо неприятно, что второй решающий мяч "Аталанта" пропустила, как только украинец вышел на поле в результате замены.

Полтавская "Ворскла" укрепляется

Опытный форвард Владислав Кулач вернулся в полтавскую команду. Нападающий ранее выступал за "бело-зеленых" на правах аренды, но теперь подписал с клубом полноценный контракт, который рассчитан на 1,5 года. Владислав уже присоединился к команде и отправится с "Ворсклой" на первый сбор.

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Вернер хочет играть под руководством Клоппа

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги этого сезона определился с будущим клубом. 23-летний футболист хочет выступать в "Ливерпуле". При этом пока неясно, когда именно может состояться трансфер. Соглашение Тимо с "Лейпцигом" рассчитано до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа за € 60 млн.