Поражение Малиновского и операция Яремчука. Главные новости за 20 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.
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Переход Андрея Борячука в турецкую Суперлигу и потенциальное пополнение команды Клоппа из Германии – жми на Play, чтобы узнать подробнее.
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