Поражение Малиновского и операция Яремчука. Главные новости за 20 января. Аудио

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Переход Андрея Борячука в турецкую Суперлигу и потенциальное пополнение команды Клоппа из Германии – жми на Play, чтобы узнать подробнее.