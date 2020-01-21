После расистского скандала фан-клуб Динамо провел матч со студентами-иностранцами

В понедельник, 20 января, на поле манежа учебно-тренировочной базы "Динамо" в Вите-Литовской встретились команда Фан-клуба ФК "Динамо" Киев и футбольная сборная Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

В составе команды МАУП рука об руку играли представители Украины, Конго, Эквадора, Китая, Азербайджана - иностранцы составили большую часть коллектива.

Фан-клуб "Динамо" Киев, как отмечают в пресс-службе ФК, уже не впервые организует дружеские футбольные матчи с участием представителей различных рас, национальностей и цвета кожи. Поединки под лозунгом "Вместе - против расизма" с участием "бело-синих" проходят уже несколько лет подряд.

"Мы познакомились с игроками команды МАУП на Студенческой лиге. Ребята очень понравились, с ними приятно играть ", - прокомментировал событие представитель команды Фан-клуба "Динамо" Киев Антон Балацкий.

"Мы все дружим и стараемся поддерживать друг друга. Вместе шутим, иностранцы все понимают. Думаю, футбольные мероприятия, направленные против расизма, в нашем государстве проводить нужно, хотелось бы больше таких матчей. Они показывают, что люди из разных стран находят общий язык и играют вместе", - рассказал студент третьего курса МАУП Александр Кобец.

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Матч выдался очень результативным и завершился победой команды Фан-клуба "Динамо" Киев со счетом 8:4. После финального свистка участники матча традиционно обменялись теплыми рукопожатиями, раз доказав, что в игре миллионов нет места для какой-либо дискриминации.

"Наш клуб всегда занимал и продолжает занимать очень четкую позицию, которая воплощается в полной поддержке принципов и политики УЕФА - нулевая терпимость к расизму, - отметил представитель "Динамо" Киев и капитан команды в этот вечер Юрий Барбаш. - Не лишним будет отметить, что, кроме надписи на футболке No to racism, который занимал место генерального спонсора и давал понять, какие приоритеты исповедует наш клуб, в составе киевского "Динамо" играло много футболистов разных национальностей.

Такие меры несомненно важны, поскольку футбол давно перестал быть сугубо спортивным мероприятием. Это большое социальное явление, которое объединяет людей независимо от цвета кожи, вероисповедания, личных предпочтений и тому подобное. В связи с этим, подобные мероприятия, которые проводятся нашим клубом, является сильным сигналом не только для футбольной общественности, но и в том числе для болельщиков. Таким образом футбол выполняет воспитательную и образовательную функции. Неважно, кто твой соперник на поле, ведь ключевые принципы УЕФА - respect и fair play".