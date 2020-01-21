ТК Футбол анонсирует "новые правила" с 1 февраля

Группа телеканалов "Футбол" сообщила о том, что с 1 февраля меняет правила подписки на телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.

"В связи с переходом на новую модель дистрибуции, телеканалы Футбол 1 и Футбол 2 будут доступны в сетях и на площадках таких операторов: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Киевстар, Vodafone", - сообщают в ТК.

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Напомним, что 28 января 4 медиагруппы украинского телевидения, "Медиа Группа Украина" ( "Украина", "НЛО TV", "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН , "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "оце ТБ") и Inter Media Group ( "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм") закодируют свой спутниковый сигнал.