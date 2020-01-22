Усиление Десны, выход Зинченко, прорыв Гаттузо. Главные новости за 21 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 21 января

То ли экономический, то ли управленческий кризис продолжает выкашивать ряды львовской команды. На этот раз "Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества с Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и Назарием Вербным. Больше всего в текущем сезоне среди четверки играл Вакуленко - на его счету 16 поединков. Вербный является воспитанником клуба, он совсем немного не дотянул до полусотни матчей.

Еще одна потеря "Карпат" - Алексей Гуцуляк, который был самым результативным игроком львовской команды в последнее время. Универсал, которого ставили чуть ли не на каждую позицию на поле, переехал в Чернигов. "Карпаты" объявили о трансфере, не сообщив условий. Еще одним новичком "Десны" стал воспитанник "Шахтера" Андрей Тотовицкий. В прошлом сезоне он был одним из лидеров "Мариуполя", в этом много пропустил из-за травмы, восстановился в октябре, но пробиться в основу горняков не смог.

По данным аргентинских СМИ, перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано может продолжить карьеру в Аргентине. Им интересуется "Бока Хуниорс", который потерял одного из своих основных защитников. Сообщается, что киевский клуб якобы задолжал Карлосу зарплату за несколько месяцев, поэтому Самбрано разорвет контракт, который действует до лета 2020-го.

Хотя, кажется, все было против "канониров". "Челси" владел существенным преимуществом и в середине первого тайма вышел вперед, да еще и остался в большинстве – Давид Луиз получил красную, а Жоржиньо реализовал пенальти. Но после перерыва Мартинелли, воспользовавшись падением Канте, сравнял счет. "Челси" вышел вперед благодаря точному удару Аспиликуэта на 84-й минуте, однако "Арсенал" сумел второй раз отыграться усилиями Бельерина. Для "Арсенала" это третья ничья подряд, канониры - десятые, "Челси" занимает четвертое место.

Горожане приехали в гости к "Шеффилду". Александр вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. В первом тайме Жезуз не реализовал пенальти, на 68-й минуте Гвардиола бросил в бой Агуэро, а на 73-й Серхио забил, как оказалось, победный гол с паса де Брюйне. Победа позволила "Манчестер Сити" оторваться от "Лестера", который, правда, сыграет свой матч 24-го тура сегодня.

Если в Серии А у Дженнаро Гаттузо не очень получается, то в Копа Италии его команда прошла уже второй раунд. В четвертьфинале "Наполи" встречался с "Лацио". Игра началась очень бурно - уже на второй минуте Инсинье открыл счет, на десятой Иммобиле не реализовал пенальти, а на 19-й "Наполи" остался в меньшинстве после удаления Хюсая. Впрочем, римляне недолго имели преимущество – Лукас Лейва на 28-й получил красную за неспортивное поведение. Во втором тайме "Лацио" владел существенным преимуществом, но взломать оборону неаполитанцев не сумел - 1: 0, "Наполи" идет дальше.

О зарубежных трансферах

Испанские СМИ сообщают, что "Бавария" арендует защитника "Реала" Альваро Одриосолу. "Астон Вилла" подписала первого танзанийца в истории АПЛ - игроком бирмингемского клуба за почти 12 млн евро стал форвард "Генка" Мбавана Саматта. "Ньюкасл" арендовал полузащитника "Шальке" Набиля Бенталеба. "Барселона" рассматривает Обамейянга как возможную альтернативу Суаресу, но "Арсенал" не планирует отпускать габонца зимой. Мексиканская звезда Хавьер Чичарито Эрнандес подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлэкси". "Ливерпуль" заблокировал трансфер Шакири - на швейцарца претендовала "Рома".