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Появление Зинченко и чудо Арсенала на Стэмфорд Бридж. Главные новости за 21 января. Аудио

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Появление Зинченко и чудо Арсенала на Стэмфорд Бридж. Главные новости за 21 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 21 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

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Карлос Самбрано покинет киевское "Динамо", усиление черниговской "Десны" и потери львовских "Карпат", новости чемпионата Англии и Кубка Италии, а также про зарубежные трансферы – жми на Play, чтобы узнать подробнее.

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