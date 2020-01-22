Появление Зинченко и чудо Арсенала на Стэмфорд Бридж. Главные новости за 21 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 21 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Карлос Самбрано покинет киевское "Динамо", усиление черниговской "Десны" и потери львовских "Карпат", новости чемпионата Англии и Кубка Италии, а также про зарубежные трансферы – жми на Play, чтобы узнать подробнее.