Интерес гранда к Матвиенко, тяжелый матч Барсы, победа Юве. Главные новости за 22 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 22 января

Более того, по словам агента, работает над трансфером. Речь о Николае Матвиенко, к которому ранее проявлял интерес "Манчестер Сити". Сообщается, что представители "Арсенала" уже общались с "Шахтером", при этом в донецком клубе не исключают возможности продажи, ведь рассматривают потенциальный трансфер как хороший пиар ход для своей академии.

Киевский клуб обратился в ФИФА в связи с тем, что бразильский "Сан-Паулу" просрочил сроки одного из платежей за полузащитника Че Че. Претензия в настоящее время обрабатывается соответствующим департаментом, решение по этому вопросу еще не принято. Добавим, что Че Че перешел в "Динамо" в 2018-м, однако уже в 2019-м его отпустили на родину.

Один из претендентов на повышение в классе - "Ингулец" - привлек в свой состав Младена Бартуловича. Хорват переехал в Украину в 2006 году. Выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал", "Карпаты", "Ворсклу", последним его клубом была "Волынь". В текущем сезоне на его счету три гола и четыре результативные передачи.

В Англии было сыграно три матча 24-го тура. "Лестер", который перед этим проиграл два тура подряд, принимал "Вест Хэм" и легко справился с задачей - 4:1. Ярмоленко, напомним, находится на больничном. "Тоттенхэм" четыре матча чемпионата подряд не мог добыть три очка, наконец это произошло в поединке с "Норвичем" - 2:1. А вот МЮ имел прекрасную возможность приблизиться к зоне Лиги Чемпионов, но уступил "Бернли" на своем поле - 0:2.

Соперником Старой Синьоры была "Рома". Однако команда Сарри имела подавляющее преимущество, фактически решив задачу еще в первом тайме. Роналду открыл счет, Бентанкур и Бонуччи закрепили преимущество. Римляне смогли ответить лишь автоголом Буффона в начале второго тайма - мяч от каркаса попал Джиджи в спину и залетел в ворота.

Каталонцы играли с представителем третьего по рангу дивизиона - "Ибицей". Уже на девятой минуте фаворит пропустил гол, а потом кружил с мячом перед воротами, постоянно забывая (или не зная как) по ним ударить. "Барса" проигрывала до 72-й минуты, пока Гризманн не сравнял счет. Он спас каталонцев от овертайма, забив на 90 + 4-й минуте. У "Реала" тоже матч выдался не из простых, хотя он одолел "Унионистас" убедительнее - 3:1.

О трансферах

"Бавария" арендовала у "Реала" защитника Альваро Одриосолу. "Атлетико" торгуется с ПСЖ за Эдинсона Кавани, матрасники предлагают 18 млн. Кристиан Эриксен просит президента "Тоттенхэма" продать его в "Интер". Шпоры рассматривают в качестве замены для травмированного Кейна форварда "Вильярреала" Виллиана Жозе. "Аталанта" за 4,5 млн евро купила немецкого защитника Леннарта Чиборру из чемпионата Нидерландов.