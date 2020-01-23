Умер бывший начальник и президент Волыни Анатолий Барабасевич
24 января ему должно было исполниться 63
Сегодня ночью умер 62-летний Анатолий Барабасевич.
В 1987-1991 годах он работал начальником в клубе "Волынь" (Луцк). С ним в 1989 году, как отмечает volyn.com.ua, команда завоевала золото в украинской зоне чемпионата Второй лиги СССР.
С января 1993 - по октябрь 1994 Барабасевич работал начальником команды в ФК "Карпаты".
"В непростые времена начала 90-х годов Анатолий Антонович был среди тех, кто всем необходимым обеспечивал жизнедеятельность львовского клуба", - вспоминает на странице в Фейсбуке Юрий Назаркевич, львовский спортивный журналист и историк футбола.
В 1996-2000 годах "Барабас" вновь работал в "Волыни", был президентом клуба.
А в последние годы Барабасевич занимался популяризацией футбола в родном городе Берестечко, создал футбольные группы в местном училище.
Сегодня в 19 часов состоится прощание с Анатолием Барабасевичем в луцком Доме панихиды. Завтра его похоронят в Берестечко.
На фото Барабасевич стоит за Мироном Маркевичем,