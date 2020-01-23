Умер бывший начальник и президент Волыни Анатолий Барабасевич

Сегодня ночью умер 62-летний Анатолий Барабасевич.

В 1987-1991 годах он работал начальником в клубе "Волынь" (Луцк). С ним в 1989 году, как отмечает volyn.com.ua, команда завоевала золото в украинской зоне чемпионата Второй лиги СССР.

С января 1993 - по октябрь 1994 Барабасевич работал начальником команды в ФК "Карпаты".

"В непростые времена начала 90-х годов Анатолий Антонович был среди тех, кто всем необходимым обеспечивал жизнедеятельность львовского клуба", - вспоминает на странице в Фейсбуке Юрий Назаркевич, львовский спортивный журналист и историк футбола.

В 1996-2000 годах "Барабас" вновь работал в "Волыни", был президентом клуба.

А в последние годы Барабасевич занимался популяризацией футбола в родном городе Берестечко, создал футбольные группы в местном училище.

Сегодня в 19 часов состоится прощание с Анатолием Барабасевичем в луцком Доме панихиды. Завтра его похоронят в Берестечко.

На фото Барабасевич стоит за Мироном Маркевичем,