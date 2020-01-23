Глывинский возглавил Ассоциацию спортивных журналистов Украины

Медиа-офицер национальной сборной Украины по футболу Александр Глывинский избран новым президентом Ассоциации спортивных журналистов Украины.

За Глывинского отдали голоса 58 из 65 делегатов съезда, который состоялся в Доме футбола.

Кроме Глывинского на должность претендовал Юрий Бондарь.

Вице-президентами организации избраны Михаил Реуцкий и Сергей Савелий, а генеральным секретарем стала Анастасия Волобуева.

Предыдущим президентом АСЖУ был Михаил Волобуев, который возглавлял организацию 20 лет. Он ушел из жизни 13 января 2020.