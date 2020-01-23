  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо огласило стартовый состав на матч с Вардаром
В тренде

Динамо огласило стартовый состав на матч с Вардаром

Общие новости
(2 голосов)

Кадар и Вивчаренко выйдут в старте

Динамо огласило стартовый состав на матч с Вардаром
Новина українською

Динамо накануне товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции огласило стартовый состав. Соперником киевлян в этом спарринге стал Вардар.

Матч состоится в 16:00 по киевскому времени.

Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Вардар (Скопье)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Володимирович (Кременчуг)
23.01.2020 в 15:41
Ахаха))) "Сіль"))) Юа-Хфутбол правильно : поправте!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...