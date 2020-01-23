Динамо огласило стартовый состав на матч с Вардаром
Кадар и Вивчаренко выйдут в старте
Динамо накануне товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции огласило стартовый состав. Соперником киевлян в этом спарринге стал Вардар.
Матч состоится в 16:00 по киевскому времени.
Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль
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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
23.01.2020 в 15:41
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