Динамо огласило стартовый состав на матч с Вардаром

Динамо накануне товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции огласило стартовый состав. Соперником киевлян в этом спарринге стал Вардар.

Матч состоится в 16:00 по киевскому времени.

Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль