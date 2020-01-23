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На этих выходных украинское ТВ начнет трансляции чемпионата Швейцарии

Общие новости
(1 голосов)

Показ будет проводиться на каналах Sport 1, Sport 2 и Sport 2 Baltic

На этих выходных украинское ТВ начнет трансляции чемпионата Швейцарии
Новина українською

"Поверхность ТВ" анонсировала начало трансляций матчей чемпионата Швейцарии.

Трансляции начнутся с 19 тура, который пройдет 25 и 26 января.

Показ будет проводиться на каналах Sport 1, Sport 2 и Sport 2 Baltic.

Напомним, что после первого круга в турнирной таблице чемпионата лидирует "Янг Бойз", второе место занимает "Базель", на третьем месте расположился "Санкт-Галлен".

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В статье: Поверхность ТВ
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Источник:
Поверхность

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
23.01.2020 в 16:40
Зачем?
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densmen (Чернигов)
23.01.2020 в 16:46
пусть будет,мешает что ли?
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