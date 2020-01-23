На этих выходных украинское ТВ начнет трансляции чемпионата Швейцарии

"Поверхность ТВ" анонсировала начало трансляций матчей чемпионата Швейцарии.

Трансляции начнутся с 19 тура, который пройдет 25 и 26 января.

Показ будет проводиться на каналах Sport 1, Sport 2 и Sport 2 Baltic.

Напомним, что после первого круга в турнирной таблице чемпионата лидирует "Янг Бойз", второе место занимает "Базель", на третьем месте расположился "Санкт-Галлен".