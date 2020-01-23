На этих выходных украинское ТВ начнет трансляции чемпионата Швейцарии
Показ будет проводиться на каналах Sport 1, Sport 2 и Sport 2 Baltic
"Поверхность ТВ" анонсировала начало трансляций матчей чемпионата Швейцарии.
Трансляции начнутся с 19 тура, который пройдет 25 и 26 января.
Показ будет проводиться на каналах Sport 1, Sport 2 и Sport 2 Baltic.
Напомним, что после первого круга в турнирной таблице чемпионата лидирует "Янг Бойз", второе место занимает "Базель", на третьем месте расположился "Санкт-Галлен".
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Источник:Поверхность
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
23.01.2020 в 16:40
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densmen (Чернигов)
23.01.2020 в 16:46
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