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ТК Футбол уйдет из кабельных сетей в середине марта

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А не с начала февраля, как анонсировалось раньше

ТК Футбол уйдет из кабельных сетей в середине марта
Новина українською

Медиа Группа Украина рассказала о переносе даты перехода телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 на новую модель дистрибуции. Переход каналов на новую модель состоится 15 марта, а не 1 февраля, как планировалось ранее.

Такое решение было принято после анализа готовности пользователей, а также партнеров по ретрансляции каналов Футбол 1 / Футбол 2 к грядущим изменениям. По его результатам было решено предоставить зрителям больше времени для комфортного перехода на новую модель потребления контента.

Отметим, что после смены модели дистрибуции телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 будут доступны на следующих платформах: Oll.tv, Xtra.tv, ВОЛЯ, Vega, Укртелеком, Київстар и Vodafone.

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В статье: ТК Футбол
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.01.2020 в 22:28
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