ТК Футбол уйдет из кабельных сетей в середине марта

Медиа Группа Украина рассказала о переносе даты перехода телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 на новую модель дистрибуции. Переход каналов на новую модель состоится 15 марта, а не 1 февраля, как планировалось ранее.

Такое решение было принято после анализа готовности пользователей, а также партнеров по ретрансляции каналов Футбол 1 / Футбол 2 к грядущим изменениям. По его результатам было решено предоставить зрителям больше времени для комфортного перехода на новую модель потребления контента.

Отметим, что после смены модели дистрибуции телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 будут доступны на следующих платформах: Oll.tv, Xtra.tv, ВОЛЯ, Vega, Укртелеком, Київстар и Vodafone.