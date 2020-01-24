Неодолимый Ливерпуль, позор Атлетико, Карпаты не получили землю. Главные новости за 23 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 января

В последнем матче 24-го тура Премьер-лиги “Ливерпуль” обыграл на выезде “Вулверхэмптон” и продлил свою общую беспроигрышную серию. “Волки” оказали достойное сопротивление “Ливерпулю” и смогли отыграться после гола Хендерсона в первом тайме, однако на 84-й минуте “красные” забили вновь – победный гол в активе Роберто Фирмино. “Ливерпуль” опережает “Манчестер Сити” на 16 очков и имеет игру в запасе.

Команда “Культураль Леонеса”, которая выступает в Сегунде B (третий уровень), смогла сотворить сенсацию и выбить из Кубка Испании мадридский “Атлетико”. Команда Диего Симеоне слишком рано поверила в свою победу после гола Корреа и позволила сопернику отыграться, а затем и забить победный гол в овертайме. Помимо “Атлетико”, от команд низших дивизионов вчера также вылетели “Сельта”, “Бетис” и “Эйбар”.

Депутаты Львовского городского совета не поддержали инициативу “Карпат” по долгосрочной аренде стадиона "Украина" и прилегающих участков. 18 депутатов проголосовали “за”, 13 воздержались, а 25 не голосовали. По словам исполнительного директора “Карпат” Ростислава Ящишина, судьба клуба будет решена в ближайшее время.

“Шахтер” озвучил лондонскому “Арсеналу” цену на центрального защитника Николая Матвиенко. “Горняки” готовы расстаться с игроком сборной Украины за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. По информации английского телеканала, “Арсенал” предпочитает вариант с арендой.

Вчера “Динамо” на подготовительном сборе в Турции сыграло очередной спарринг. В рамках товарищеского Gloria Cup киевляне встретились с лидером чемпионата Северной Македонии “Вардаром” и забили сопернику четыре безответных мяча. За киевлян забивали Буяльский, Сидорчук, Дуэлунд и Русин с пенальти.

Большинство клубов УПЛ поддержало предложение УАФ о смещении весенних туров Премьер-лиги для того, чтобы у сборной было больше времени на подготовку к Евро-2020. Впрочем, не все остались довольны этим решением УПЛ. Речь о "Динамо", "Заре" и "Мариуполе". "Шахтер" придерживается предложения своего тренера Луиша Каштру о возможности переноса только последних двух туров регулярного чемпионата. Финальное решение должен утвердить исполком УАФ.