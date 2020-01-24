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Садовый вступился за Карпаты: призывает вновь вынести на сессию вопрос стадиона

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(1 голосов)

"Досадное недоразумение"

Садовый вступился за Карпаты: призывает вновь вынести на сессию вопрос стадиона
Новина українською

Городской голова Львова Андрей Садовый выразил свое мнение по поводу негативного голосования депутатов относительно проекта постановления об утверждении проекта землеустройства по отводу более 8 га (улица Липовая Аллея, 5 - территория стадиона "Украина" и участков вокруг него) ООО "Клуб профессионального футбола Карпаты".

"Вчера у нас было заседание сессии городского совета, и я очень смущен относительно голосования по закреплению земельного участка за футбольным клубом "Карпаты". Очень неприятно, что вчера не хватило голосов, и этот вопрос не был проголосован.

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Можно много разного говорить, но "Карпаты" - это наша футбольная команда, они играли на этом стадионе и будут играть всегда. И сегодня, когда там непростая ситуация, им надо помочь, а не ставить подножку. Я считаю, что это досадное недоразумение.

Я бы просил, чтобы мы этот вопрос однозначно предлагали к рассмотрению на следующем пленарном заседании, хотя нужно будет 2/3 голосов, чтобы снова включить его. ФК "Карпаты" желает заниматься реконструкцией - мы поддерживаем, потому что это наш футбольный клуб. Многие футбольные клубы появляются и исчезают. А "Карпаты" были, есть и будут", - сказал городской голова.

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В статье: Андрей Садовый Петр Дыминский Карпаты (Львов) стадион Украина Ростислав Ящишин
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Комментарии (1)
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hromik1973 (тернополь)
24.01.2020 в 14:24
Сподіваємось що так і буде. Без Карпат ніяк.
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