Садовый вступился за Карпаты: призывает вновь вынести на сессию вопрос стадиона

Городской голова Львова Андрей Садовый выразил свое мнение по поводу негативного голосования депутатов относительно проекта постановления об утверждении проекта землеустройства по отводу более 8 га (улица Липовая Аллея, 5 - территория стадиона "Украина" и участков вокруг него) ООО "Клуб профессионального футбола Карпаты".

"Вчера у нас было заседание сессии городского совета, и я очень смущен относительно голосования по закреплению земельного участка за футбольным клубом "Карпаты". Очень неприятно, что вчера не хватило голосов, и этот вопрос не был проголосован.

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Можно много разного говорить, но "Карпаты" - это наша футбольная команда, они играли на этом стадионе и будут играть всегда. И сегодня, когда там непростая ситуация, им надо помочь, а не ставить подножку. Я считаю, что это досадное недоразумение.

Я бы просил, чтобы мы этот вопрос однозначно предлагали к рассмотрению на следующем пленарном заседании, хотя нужно будет 2/3 голосов, чтобы снова включить его. ФК "Карпаты" желает заниматься реконструкцией - мы поддерживаем, потому что это наш футбольный клуб. Многие футбольные клубы появляются и исчезают. А "Карпаты" были, есть и будут", - сказал городской голова.