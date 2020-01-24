Исполнительный директор УПЛ: График будет немного сложнее, но это европейская практика
Сезон завершится на неделю раньше
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал сокращение чемпионата Украины в Премьер-лиге в связи с обращением тренерского штаба национальной сборной для подготовки "сине-желтых" к Евро-2020.
- Однозначно все понимают, что надо поддержать национальную сборную. Однако в каждом клубе тренер отвечает за результат команды.
Сейчас график будет немного сложнее, однако это европейская практика, когда команды играют через два дня - на третий или через три - на четвертый.
В нашем же случае в связи с тяжелым графиком некоторые тренеры не совсем поддерживают это обращение тренерского штаба сборной.
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Источник:Футбол NEWS
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