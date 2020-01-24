Исполнительный директор УПЛ: График будет немного сложнее, но это европейская практика

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал сокращение чемпионата Украины в Премьер-лиге в связи с обращением тренерского штаба национальной сборной для подготовки "сине-желтых" к Евро-2020.

- Однозначно все понимают, что надо поддержать национальную сборную. Однако в каждом клубе тренер отвечает за результат команды.

Сейчас график будет немного сложнее, однако это европейская практика, когда команды играют через два дня - на третий или через три - на четвертый.

В нашем же случае в связи с тяжелым графиком некоторые тренеры не совсем поддерживают это обращение тренерского штаба сборной.