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Исполнительный директор УПЛ: График будет немного сложнее, но это европейская практика

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Сезон завершится на неделю раньше

Исполнительный директор УПЛ: График будет немного сложнее, но это европейская практика
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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал сокращение чемпионата Украины в Премьер-лиге в связи с обращением тренерского штаба национальной сборной для подготовки "сине-желтых" к Евро-2020.

- Однозначно все понимают, что надо поддержать национальную сборную. Однако в каждом клубе тренер отвечает за результат команды.

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Сейчас график будет немного сложнее, однако это европейская практика, когда команды играют через два дня - на третий или через три - на четвертый.

В нашем же случае в связи с тяжелым графиком некоторые тренеры не совсем поддерживают это обращение тренерского штаба сборной.

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В статье: Национальная сборная Украины УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
Футбол NEWS

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